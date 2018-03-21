Простая формула жизни актера Степана Березовского: верить, трудиться и любить

Вот и вступила в свои права долгожданная весна. Радостно застучала капель, на все лады зазвенели голоса вернувшихся из южных краев перелетных птиц, все чаще проглядывает сквозь облака ласковое солнышко. Природа оживает, пробуждается после долгого зимнего сна. И вместе с весенним обновлением приходит замечательный праздник красоты и искусства – День театра. Он не случайно отмечается весной: древнее театральное искусство несет в себе вечные и непреходящие ценности – красоту и добро. И как весной возрождается к жизни природа, так искусство преображает наши души, взращивает в них ростки доброго и светлого, благодаря чему окружающий мир становится прекраснее и добрее.

В канун Дня театра мы встретились с актером Русского театра Степаном Березовским. Творческий путь молодого артиста не был усыпан цветами, скорее наоборот, он оказался далеко не простым. И много раз казалось, что гораздо проще и легче все бросить и выбрать иную дорогу. Однако пути господни неисповедимы, и только тем из нас, кто проявляет упорство и настойчиво идет к своей цели, Бог дает силы преодолеть все препятствия и приводит к успеху. «Степан» на греческом означает «венценосный», «увенчанный короной». И сегодня наш герой вполне оправдывает свое имя – он по праву коронован званием талантливого и любимого многими артиста. О том, как не изменить самому себе и добиться признания своего труда и таланта, читайте в нашем материале.

В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛ СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ

Родился я в селе Маган в простой, далеко не театральной семье. Отец работал инженером-авиатехником, мама – экономистом и впоследствии бухгалтером. Поскольку в Магане имелся аэропорт, я, разумеется, как и все местные мальчишки, мечтал быть летчиком, но судьба распорядилась иначе – я стал актером. Правда, детская мечта отчасти все же сбылась: я играю летчика Покрышкина в спектакле «Два берега одной победы».

Мой отец – коренной местный житель, давным-давно его семья переехала в Якутию и так и осталась здесь. Мама родом из Кургана. А познакомились они на юге. Внезапно возникшее чувство оказалось взаимным и настолько сильным, что мама бесстрашно поехала за любимым в далекую Якутию, где позже и родились мы с братом.

Отец умер, когда мне было всего 8 лет. У него случился инсульт, и я помню его последние дни и то, в каком тяжелом состоянии он находился. Брат Андрей, он старше меня на 9 лет, сделал все, чтобы заменить мне отца. Судьба его сложилась довольно счастливо: работал в ФСБ, сейчас – в службе безопасности банка, у него двое замечательных детей. Они часто приходят в наш театр на сказочные представления, чему я радуюсь и со своей стороны всячески стараюсь привить им любовь к искусству. Мама на пенсии, нянчится с внуками.

Когда мне было лет пять, маму, работавшую в Министерстве сельского хозяйства, перевели работать на птицефабрику. Мы, естественно, всей семьей переехали в район птицефабрики, где недалеко был настоящий лес, и с той поры во мне живет безоглядная любовь к природе и ко всему живому.

КАК ЗАРОДИЛАСЬ ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ

Мои школьные годы среднего возраста пришлись на сложные 90-е, когда на страну обрушился финансовый кризис. Из-за больших задержек зарплаты учителей в школах часто не хватало, поэтому уроков математики и русского языка могло не быть по два-три месяца. И мама решила перевести меня в ту школу, где дефицит педагогов был не таким острым. Так я оказался в школе № 26, в классе с театральным уклоном. Моими одноклассниками были Дмитрий Юрченко, Александр Сердюков, Александра Салих – нынешние актеры Русского театра.

В школе был такой интересный предмет, как театральное искусство, который вел Юрий Николаевич Козловский, актер Русского театра, преподаватель Якутского филиала Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Чехова. Конечно, в детстве меня иногда водили в Русский театр на сказки, но меня это совершенно не захватывало, многое было непонятно и неинтересно – ну кривляются люди на сцене, и что?

И только на уроках Юрия Николаевича, когда он объяснял нам, что театральное искусство – это художественное отражение жизни и что это идет от души, я стал потихоньку вникать и осознавать его особенное предназначение. Изо дня в день на своих занятиях он прививал мне и другим ребятам любовь к театру, учил понимать его глубину. Отчасти это стало предпосылкой того, что позже я поступил именно на театральный факультет.

Первым спектаклем, который меня захватил по-настоящему, была постановка Андрея Саввича Борисова «Одиссея инока якутского». Сценография, игра актеров, общая атмосфера – все это потрясло и настолько поразило мое воображение, что я понял: театр – это что-то необыкновенное, это намного круче кино.

Видимо, такое сильное впечатление и предопределило мою судьбу. Я однозначно решил поступать в театральный. Выбор пал на школу-студию МХАТ. Проучился там два года, а затем в бюджете республики стало не хватать денег на то, чтобы приглашать преподавателей из Москвы, и школу-студию МХАТ преобразовали в Арктический институт культуры и искусств.

Поначалу мой путь в театре не очень складывался, вернее, он не складывался вообще. Возможно, потому что мне давали не те роли, к которым я был готов внутренне, или же были слишком сложные тексты. Все шло совсем не так, как я себе нарисовал. Я начал сомневаться, правильно ли поступил, выбрав для себя творческую профессию. Меня просто разрывали внутренние противоречия, а затем пришло разочарование в себе как актере. Даже стал подумывать о том, чтобы уйти из театра.

Одновременно параллельно начались, так сказать, поиски самого себя: ночами подрабатывал в казино, так как актерских денег не хватало, поступил заочно на юридический факультет и даже окончил его с хорошими оценками. Однако театр не бросал: что-то останавливало, не давало сделать последний шаг. Продолжал играть с искренней самоотдачей, прислушиваясь к себе, своим ощущениям, что-то придумывал, чтобы оживить образ. И как-то со временем обратил внимание, что дела в театре стали налаживаться. Коллеги все чаще говорили, что у меня многое начинает получаться, что с ролями я справляюсь и работать со мной приятно. Это окрыляло, заставляло еще больше стараться, чтобы не разочаровать тех, кто в меня поверил, не обмануть их ожиданий. Я тянулся вверх, рос от роли к роли, и постепенно, хоть и не сразу все стало складываться, работа начала приносить удовлетворение и радость. А спустя время пришло осознание, что театр – это мое, здесь мое место. Я понял, что ни за что не уйду со сцены. Тем более что на юридическом поприще пришлось бы все начинать с нуля, а в театре у меня уже были какие-то свои наработки, задумки и идеи.

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»: КАК ВСТРЕТИЛ ЛЮБИМУЮ

Сейчас у меня уже появилась своя ниша в театре, свое амплуа – злодея, разбойника, негодяя. И это тем более забавно, что на самом деле в жизни я вполне мирный человек, спокойный и добрый, очень любящий свою семью. В общем, ничего злодейского не совершаю.

Как и с карьерой в театре, в личной жизни мне тоже поначалу не совсем везло. В юности случались романы, какие-то отношения с девушками, но все было скоротечно и душу глубоко не затрагивало. И только в 2011 году в возрасте 28 лет я наконец встретил ту единственную, которую искал всю предыдущую жизнь. История нашего знакомства похожа на сюжет сериала «Санта-Барбара». Мои друзья, живущие в Нерюнгри, как-то предложили: «Мы нашли тебе замечательную девушку. Приезжай. Мы вас познакомим». Не придав этому большого значения, я выбрал время, познакомился, но серьезных отношений у нас не получилось. Позже эта девушка приехала в Якутск. Здесь мы случайно встретились, и она представила мне свою подругу, которая впоследствии и стала моей женой. Ее зовут Астра, наполовину якутка, наполовину китаянка. Отец Астры – врач, специалист по иглоукалыванию.

Уже при первой встрече Астра поразила меня своим спокойствием и сдержанностью, от нее просто веяло умиротворением. Когда я ее только увидел, первой мыслью было: она такая красивая и элегантная, что на меня даже не посмотрит. Однако наша общая знакомая сказала, что я ей понравился. Мне трудно описать словами свое состояние, когда я это услышал: рад был безумно! Это придало мне смелости, чтобы сделать первый шаг и начать ухаживать. Наши отношения были с самого начала настолько серьезными, что все закончилось женитьбой, и теперь мы одна семья.

У Астры от предыдущего брака есть сын Федя, мы с ним сразу подружились, он называет меня папой. Я очень дорожу таким признанием, стараюсь во всем соответствовать и проводить с сыном как можно больше времени: мы вместе ходим в кино, в парк. Однажды был такой случай. Мы уже ложились спать, когда Федя попросил: «Папа, сделай так, чтобы на улице стало светло». Я вздохнул: «Сейчас же вечер, а я не волшебник». А он убежденно заявил: «Нет, ты волшебник». Это была такая безграничная вера в меня – невозможно разочаровать или обмануть. Сейчас Федя учится в школе, в четвертом классе. У нас вообще все построено на взаимном доверии, стараемся не ссориться, жить в гармонии друг с другом.

В нашей семье есть и еще одно маленькое чудо, которое дарит нам множество счастливых мгновений, – дочь Лера. 1 марта ей исполнилось 4 года. Поскольку она родилась в день весны, она и сама вся необыкновенно живая и весенняя: бегает, смеется, придумывает разные штуки, очень игривая и трогательная.

Я уже говорил, что, когда в детстве мы жили на птицефабрике, рядом с нашим домом начинался лес. И это было настоящим подарком для нас, мальчишек: мы часто убегали туда гулять, забирались на сопку, откуда город был как на ладони. Вот с тех лет я страстно люблю природу, лес, посиделки у костра. И сейчас, когда я живу в центре города, мне очень не хватает общения с ней. Поэтому мы всей семьей часто ходим гулять на Зеленый луг. Летом, когда Лера была маленькой, усаживали ее в коляску, Федя ехал на велосипеде, и такой компанией совершали долгие прогулки. Зимой люблю зимние виды спорта – лыжи, сноуборд.

ПОД ПОКРОВОМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

Я верю в то, что Бог есть. Вера спасает и помогает жить. Стараюсь жить по совести, никого не предавать и не обижать. Когда в жизни бывают какие-то сложности или непонимание, иду за поддержкой в храм – ставлю свечи, молюсь, прошу наставить меня на правильный путь.

В моей гримерке на столе стоит икона святителя Иннокентия, которая имеет для меня большое значение. У этой иконы своя история. Несколько лет назад мы показывали в Москве спектакль «Апостол государев» и в связи с этим приняли участие в мероприятии, проходившем в храме Христа Спасителя. Это было как раз в день памяти святителя Иннокентия, поэтому каждый из артистов получил в дар образ святителя Иннокентия. Святитель Иннокентий на этой иконе жестом благословляет верующих, и для меня это знак того, что моя актерская работа на сцене не пустая, что она не напрасна: своим творчеством я несу какое-то духовное богатство. И когда у меня что-то не получается, я смотрю на этот благословляющий жест святителя Иннокентия на иконе, и это придает мне сил.

Еще у меня дома есть икона моего небесного покровителя – святого Стефана, которая, я уверен, помогает мне, а также икона святых Петра и Февронии Муромских, хранителей брака. История появления последней тоже достаточно необычна. Ее мне подарила та девушка из Нерюнгри, когда стало понятно, что у нас с ней ничего не выйдет. С тех пор эта икона хранится у меня, и мы с Астрой твердо верим, что она бережет наш семейный очаг.

По моему глубокому убеждению, без веры жить невозможно. Ведь только опираясь на веру, черпая в ней силы, каждый из нас сможет каждодневным трудом и Богом данным ему талантом строить свою жизнь так, чтобы нести в окружающий мир добро и радость. И верить, что от этого он становится лучше и светлее…

Блиц

Любимая книга: А. Толстой «Петр Первый», В. Каверин «Два капитана»

Любимый фильм: «В бой идут одни старики»

Любимое место в городе: Старый город

Любимое блюдо: мясо в кисло-сладком соусе

Любимый напиток: брусничный морс