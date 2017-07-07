В республике нарушают права детей-инвалидов

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о защите прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. По результатам проверки составлено свыше 100 актов.

Установлено, что нарушаются права детей-инвалидов на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. К примеру, в Нюрбинском, Сунтарском и Мегино-Кангаласском районах учреждениями здравоохранения допускались факты отказа детям-инвалидам в выдаче льготных рецептов на бесплатное получение препаратов.

Установлен случай бездействия учреждения здравоохранения, в результате которого ребенком-инвалидом до настоящего времени не получена специализированная медицинская помощь за пределами республики.

Со стороны органов социальной защиты населения допущены факты не постановки на учет детей-инвалидов, вследствие чего им не предоставляются предусмотренные законодательством льготы. В г. Мирном, Верхневилюйском районе не исполнены мероприятия по социально – психологической, социально-средовой, соцкультурной реабилитации (абилитации) детей инвалидов.

В образовательных организациях не всегда принимаются меры по созданию условий для детей-инвалидов, нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

К примеру, в г. Мирном в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат отсутствуют логопед, кабинеты ритмики, психологической разгрузки, ЛФК, игровая и сенсорная комнаты. В 26 образовательных организациях г.Якутска не разработаны адаптированные образовательные программы для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проверкой обеспечения доступной среды, установлено, что из 1610 общеобразовательных организаций, доступность для инвалидов обеспечена в 233 или в 14,4%. Из 824 объектов здравоохранения оборудовано в частности пандусами только 99. При этом, в ряде районов не разработаны или не финансируются муниципальные программы по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.

По результатам проверки в целях устранения нарушений и защиты прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья прокурорами принято свыше 100 актов прокурорского реагирования, в том числе внесены представления в адрес министерств здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения республики, которые находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры.