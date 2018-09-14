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14 сентября 2018, 9:53
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Прокуратура: Мэр Нюрбы привлечен к ответственности

Глава муниципального образования привлечен к ответственности за невыполнение законных требований прокурора

Прокуратура Нюрбинского района в связи с выявленными в постановлении главы МО «Город Нюрба» «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка в очередь на предоставление земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Нюрба» для ведения сайылычного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного строительства, ИЖС гражданам РФ, имеющим трех и более детей» противоречиями принесла протест на отдельные положения вышеуказанного нормативного правового акта, с требованием привести его в соответствие с нормами федерального законодательства.

В нарушение Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» акт прокурорского реагирования в установленный десятидневный срок не рассмотрен, меры по приведению в соответствие с федеральным законодательством незаконного муниципального правового акта не приняты.

В связи с этим, прокурор района в отношении главы и администрации МО «Город Нюрба» возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных законом).

По итогам рассмотрения дел постановлением мирового судьи должностному лицу назначен административный штраф в размере 3 000 рублей, постановлением районного суда администрация города привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Судебные решения вступили в законную силу.

Источник: Прокуратура.
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