Продукцию местных производителей — на прилавки Западной Якутии

25% населения Якутии, проживающие в западных районах республики, практически не знают вкуса якутских сливок и мяса. Весь продовольственный рынок так называемых «алмазных» провинций формируется за счет завозной продукции. А в это же самое время продовольственный рынок Якутска, куда устремлены все местные производители, уже перенасыщен, и производителям, пытающимся наладить сбыт своей продукции на территории столицы, приходится несладко.

Об этом и не только говорилось на Круглом столе «Состояние и проблемы рынка сбыта местной продукции в Мирнинском и Ленском районах», состоявшемся на минувшей неделе на площадке медиагруппы «Ситим».

Инициатором Круглого стола стали медиагруппа «Ситим» и Департамент пищевой и продовольственной политики минсельхоза республики. Приглашены же на него были представители сбытовых организаций и торговых сетей.

Следует особо выделить тот факт, что тема Круглого стола «пробивалась» минсельхозом и медиагруппой «Ситим» еще с весны текущего года. В марте в Мирнинском районе состоялась выставка «Байдам – 2017», куда при поддержке Департамента представлять мирнинцам свою продукцию приехали несколько сельхозпроизводителей из других улусов республики. Вопреки всем опасениям якутские продукты пришлись мирнинцам по вкусу. Ажиотаж был такой, что объем, рассчитанный на два торговых дня, мирнинцы «смели» за три часа. И стало очевидно: местную продукцию, качественную, экологически чистую, жители Западной Якутии точно полюбят, и теперь следует сделать самое трудное – наладить регулярный сбыт.

Как рассказал собравшимся руководитель Департамента Василий Афанасьев, поскольку объективно производство сельхозпродукции определяется сбытом, именно наладка бесперебойного сбыта на территории Западной Якутии позволит сельскому хозяйству Якутии развиваться дальше.

В свою очередь представители торговых сетей и сбытовых организаций задали Василию Владимировичу резонный и ожидаемый вопрос: а как решить проблему бесперебойной поставки товаров? Ведь не секрет, что якутские заготовители мяса, к примеру, убой скота производят осенью. Как уйти от такой сезонности? И если уж говорить об организации сбыта, то необходимы надежные поставщики, чьи поставки были бы регулярны и гарантированы.

«Торговля не терпит простоев», — прозвучало на Круглом столе от представителей торговых сетей.

Именно для решения вопроса гарантированных поставок местной сельхозпродукции потребителям и торговым сетям минсельхозом республики был организован проект «Сделано в Якутии», подразумевающий систему форвардных контрактов на поставку сельхозпродукции местного производства. А именно в рамках этого проекта действуют сбытовая акция «Моя мясной запас» и овощные сертификаты СХПК «Союза картофелеводов и овощеводов Якутии».

Покупатель, будь то частное лицо, сбытовик или торговая сеть, заключают форвардный контракт с заготовителем на поставку к определенной дате, допустим, 1 октября, туши одного жеребенка весом не менее ста килограмм. По условиям контракта покупатель выдает продавцу аванс в обговоренном размере – от 30% до 50%, а продавец 1 октября привозит в назначенное место, возможно, на квартиру розничного покупателя, а возможно, в товарный накопитель крупной торговой сети, разделанную и расфасованную тушу, за которую покупатель тут же выплачивает оставшуюся часть заранее обговоренной суммы.

В настоящий момент в рамках проекта «Сделано в Якутии» можно заключить форвардные сделки на поставку мяса крупного рогатого скота, жеребятины и конины, а также приобрести так называемые овощные сертификаты. Овощные сертификаты СХПК «Союза картофелеводов и овощеводов Якутии» стоят примерно по три тысячи рублей и гарантируют покупателям осенью поставку около ста килограмм овощей и картофеля.

Всего в проект вошли 19 заготовителей, надежность и состоятельность которых проверял сам минсельхоз республики.

Большой плюс системы форвардных контрактов проекта «Сделано в Якутии», как подчеркнул замминистра минсельхоза республики Семен Потапов, — в фиксированной цене товара. Так, покупатели, заключившие форвардный контракт, практически застраховывают себя от скачков цен, которыми так любит пошутить рыночная стихия.

А заготовители, в свою очередь, благодаря авансам от форвардных сделок, получают оборотные средства на текущие работы, которые остро нужны трудящимся сельчанам именно в летний период: на топливо, на сельхозтехнику, на закупку семян и прочее.

Главное, надежность поставок в форвардных сделках проекта «Сделано в Якутии» гарантирована министерством сельского хозяйства и продовольственной политики республики.

«Приглашая вас к участию в проекте «Сделано в Якутии», — сказал Василий Владимирович, обращаясь к представителям торговых сетей, — убедительно просим вас также аккуратно выполнять обязанности по платежам поставщикам, чтобы сам проект «Сделано в Якутии» и у рядовых потребителей, и у участников продовольственного рынка ассоциировался исключительно с надежностью и высоким качеством».

Представители торговых сетей и сбытовых организаций, в свою очередь, выразили заинтересованность в участии в проекте «Сделано в Якутии», а также в продвижении местной продукции в рамках данного проекта в западные районы Якутии.

Представитель ФАПК «Якутия» Туйаара Алексеева предложила Департаменту создать единый логистический центр, который помог бы организовать бесперебойное транспортное и товарное обеспечение торговых предприятий, занятых продвижением местной продукции на территории «алмазных провинций»: Ленском, Мирнинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Анабарском, Оленекском и Сунтарском районах.

Кстати, именно ФАПК «Якутия» стала первым местным производителем, открывшим собственный фирменный магазин на территории западной Якутии, а именно в Ленском районе. И как показала практика, жители западной Якутии охотно приобретают местную продукцию, а главная проблема, требующая разрешения — отсутствие эффективной логистики.

В сентябре медиагруппа «Ситим» и Департамент пищевой и продовольственной политики минсельхоза республики намерены организовать в Мирном выставку-ярмарку «Золотая осень», посвященную Дню суверенитета республики.

В декабре – выставку-ярмарку «Алмазная провинция» в городе Мирный с участием сельхозпроизводителей мясной, рыбной и молочной продукции с выездной ярмаркой в промышленные населенные пункты Удачный и Айхал.

Фото Татьяны Захаровой