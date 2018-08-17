Подписано намерение о сотрудничестве Германии и Якутии в сфере научных исследований

По приглашению ректора Якутской ГСХА Ивана Слепцова, 11 августа в Якутск прибыла делегация Научного центра наук о здоровье университета Хоэнхайм, Штуттгарт (Германия). Целью данной поездки является выявление приоритетных исследовательских идей, разработка плана для будущих совместных проектов, определение научных интересов и задач, а также подписание соглашения о совместной работе.

Результатом встречи делегации университета Хоэнхайм Германия и научным сообществом образовательных, исследовательских учреждений Республики Саха (Якутия): Якутской ГСХА, СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутского НИИСХ им. М.Г. Сафронова, ИБПК СО РАН стало подписание письма о намерениях сотрудничества в области совместных научных исследований, обучения и обмена студентами и аспирантами.

В рамках встречи сторонами было согласовано и подписано письмо, фиксирующее намерения сторон по созданию механизма сотрудничества, который позволит запустить совместные инициативы, представляющие взаимный интерес в области влияния социально-экономических и климатических изменений на зоонозные заболевания.

В документе закреплены намерения пяти сторон по стимулированию и содействию академического сотрудничества, поощрению обмена опытом и практикой проведения программ поддержки академического обмена, намерения по выявлению перспективных направлений для сотрудничества, представляющих общий интерес, и разработке плана реализации совместных программ.

Письмо о намерениях фиксирует, что сотрудничество, основанное на принципах равенства, взаимного уважения, совместных усилий и регулярных взаимодействий, позволит сторонам развивать и укреплять отношения между исследователями Германии и Якутии, осуществлять скоординированные действия по организации совместных мероприятий с целью поощрения обмена знаниями и будет способствовать разработке и реализации совместных исследовательских проектов.

Встреча с представителями Университета Хоэнхайм Германия является одной из первых деловых встреч в рамках программы сотрудничества и обмена опытом между учеными Германии и Якутии.

В ходе визита делегации были обсуждения, посещения институтов и экскурсии с партнерами по сотрудничеству, в целях определения круга вопросов для будущих совместных исследовательских проектов.

Результатами данной программы станет начало бизнес-сотрудничества, а также предусмотрено подписание Меморандума к концу 2018 года.

Справка:

Университет Хоэнхайм (нем. UniversitätHohenheim, англ. UniversityofHohenheim) ― старейший университет Штутгарта, самый крупный и влиятельный аграрный ВУЗ Германии, четвертый в рейтинге Европы и 10 в мире (согласно BestGlobalUniversitiesRanking).

Университет Хоэнхайм поддерживает связи с крупнейшими ВУЗами мира, среди которых ряд российских: Московский пищевой институт, Тимирязевская академия, Аграрный университет С-Петербург, Финансовый университет при правительстве РФи другие. Университет всячески привлекает и поощряет иностранных ученых, преподавателей и студентов, предлагает стипендии и участвует в международных программах обмена. Каждый год устраиваются фестивали и разные интересные мероприятия, ориентированные на новые знакомства и межкультурное общение. За многие годы работы университет заслужил себе хорошую репутацию и уважение не только в Германии, но и во всем мире.

В университете три факультета: