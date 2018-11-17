Подарок для инклюзивной школы №35 поступил в Якутск

Новый образовательный модуль предназначен для освоения базовых навыков в области проектирования различных объектов и направлен на развитие у учащихся любознательности и интереса к технике.

На днях в Якутск прибыл специалист из Екатеринбурга, который провел для учителей школы курсы по сборке робототехники.

«Бывает сложно объяснить ребенку информатику и робототехнику на словах опираясь на иллюстрации. С помощью нового модуля подрастающие инженеры могут освоить основы проектирования различных механизмов в наглядной и игровой форме. Это уже совсем другой и серьезный уровень», — рассказывает тренер «Векс Академия» Егор Недоростков.

Уникальность образовательной робототехники в том, что она максимально межпредметная. Об этом отметила учитель физики СОШ №35 Галина Николаева: «С появлением новой техники, ребята с удовольствием смогут посещать наши занятия. Ведь робототехника будет иметь межпредметные связи с математикой, физикой и информатикой».

Строительство нового здания инклюзивной школы для особых детей по плану завершится в этом году. «В декабре строительство нового здания школы завершится. Школа будет светлой, просторной, оснащенной необходимым оборудованием. Вместимость составляет 275 ученических мест. Переезд на новое место планируется в январе — феврале 2019 года», — добавила директор СОШ №35 Лидия Аммосова.