Первый указ врио главы Якутии

Сегодня на пресс-подходе Айсен НИКОЛАЕВ сообщил журналистам, что подписал первый указ в качестве врио главы республики.

«Даны конкретные поручения органам исполнительной власти, в первую очередь правительству, по незамедлительному решению тех проблем, которые сейчас имеются. Однако указ касается не только республиканских органов власти, но и федеральных, действующих на территории Якутии. Мы всем миром должны эту проблему решить. Тысячи людей потеряли имущество, пострадали сотни домов, разрушены многие километры муниципальных и региональных дорог», — рассказал на брифинге Айсен Николаев.

По его словам, в данный момент ущерб от паводка составляет почти 1,2 миллиарда рублей. В настоящее время высокий уровень воды в населенных пунктах Кобяйского, Среднеколымского и Верхнеколымского улусов не позволяет оценить полные масштабы ущерба.

Кроме этого, преодоление последствий паводка были обговорены на встрече Айсена Николаева и Егора БОРИСОВА, которая состоялась сегодня, 30 мая.