Паводок 2018: в Якутии подтоплено две деревни

В связи с прохождением волны паводка на высоких уровнях р.Колыма и притока р.Ясачная наблюдается рост уровня воды у н.п. Верхнеколымск и н.п Зырянка Верхнеколымского района с подтоплением низменных участков.

У н.п. Верхнеколымск, Верхнеколымского района частично подтоплены 10 дворовых территорий, в которых проживает 63 человек, в том числе 17 детей. Жильцы не отселены, жилые дома стоят на сваях.

У н.п. Зырянка, Верхнеколымского района частично подтоплено 9 дворовых территорий, в которых проживает 175 человек, в том числе 40 детей. Жильцы не отселены, жилые дома стоят на сваях. Сохраняется подтопление Взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р.Колыма.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативные группы Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Жиганского, Верхнеколымского и Среднеколымского, районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.