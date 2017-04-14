Открыт дополнительный пункт по обслуживанию клиентов МУП «Теплоэнергия»

Уважаемые потребители! Для Вашего удобства МУП «Теплоэнергия» открывает дополнительный пункт по обслуживанию клиентов в мкр Марха по адресу: ул.О.Кошевого, 67А Мы готовы предложить Вам: консультационные услуги по начислению и оплате за коммунальные ресурсы 2. заключить договора на тепловую энергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 3. предоставить справки об отсутствии задолженности 4. консультационные услуги по заключению договора реструктуризации долга 5. принять оплату за предоставленные коммунальные ресурсы (как наличным расчетом, так и с помощью банковских карт) Мы рады Вас видеть: О.Кошевого, 67А (здание Администрации мкр.Марха) с пн-пят с 9-00-18-00 без перерыва на обед comments powered by HyperComments Источник: МУП «Теплоэнергия».

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