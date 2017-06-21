Оштрафован глава поселка Зырянка

Прокуратура Верхнеколымского района провела проверку исполнения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в МО «Поселок Зырянка».

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте муниципалитета отсутствуют решения представительного органа, с 2015 года не размещены постановления и распоряжения администрации, не размещена информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, не размещена информация о порядке обжалования нормативных правовых актов и иных решений должностных лиц, отсутствует информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.

Учитывая, что отсутствие указанной информации на официальном сайте в сети Интернет не соответствует принципам доступности и открытости информации, нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц на получение информации, прокуратура района возбудила в отношении главы МО «Поселок Зырянка» административное производство по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения должностному лицу наложен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, по заявлению прокурора судом признано незаконным бездействие администрации в части не размещения на сайте информации о деятельности органа местного самоуправления, муниципалитет обязан устранить нарушения.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.