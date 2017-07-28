Опыт и хитрый план не помогли преступнику

В ОМВД России по Томпонскому району обратился владелица торгового павильона, расположенного в торговом центре с заявлением о краже денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, им оказался ранее судимый 40-летний уроженец Хангаласского района.

Установлено, что злоумышленник не раз наведывался в торговые павильоны центра, поскольку работал там охранником. Также в свое время занимался ремонтом в нем. Злоумышленник отлично изучил укрепленность стен павильонов и в какой-то момент у него созрел преступный умысел.

Во время своих ночных дежурств, охранник торгового центра проникал в павильоны, демонтируя стены. Оказалось, владельцы и не подозревали о ночных визитах, так как злоумышленник не похищал крупные ценности и деньги.

Однако, на этот раз потерпевшая одной из первых, обратила внимание на пропажу денежных средств, оставленную для продавцов в целях размена.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.