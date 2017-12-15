Оплачивай взносы за капремонт удобно

В ТЕРМИНАЛАХ Сбербанка по QR-КОДУ (ШТРИХ-КОД на квитанции):

Оплата картой 1.В меню выберите «ОПЛАТИТЬ ПО ШТРИХ-КОДУ» 2.В разделе «ПЛАТЕЖИ» нажмите «ОПЛАТА УСЛУГ СКАНИРОВАНИЕМ ШТРИХ-КОДА» 3.Поднесите QR-КОД на Вашей квитанции к сканеру устройства на расстоянии 8-10 см 4.Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа) 5.Подтвердите платеж Оплата наличными деньгами 1.В меню выберите «ПЛАТЕЖИ» 2.Выберите «МОИ ПЛАТЕЖИ/ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ» 3.Выберие «ПЛАТЕЖИ ПО ШТРИХ-КОДУ» 4.Поднесите QR-КОД на Вашей квитанции к сканеру устройства на расстоянии 8-10 см 5.Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа) 6.Подтвердите платеж

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ на смартфоне и в Сбербанк онлайн

1.Выберите «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ» 2.В строке поиска введите название ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА или ИНН 1435972500 (только цифры) 3. Выберите « ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Республика Саха (Якутия) г Якутск» 4. Выберите КАРТУ СПИСАНИЯ 5.Введите ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, нажмите на кнопку «Продолжить» и «Оплатить».