Оплачивай взносы за капремонт удобно

Оплатить взносы на капремонт сегодня можно массой различных способов. ПАО «Сбербанк» предоставляет собственникам совершать свои платежи без комиссий и переплат.
|В ТЕРМИНАЛАХ И БАНКОМАТАХ Сбербанка:
|Оплата картой
1.Вставьте КАРТУ и введите ПИН-КОД
2.Выберите « ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ»
3.Выберите «ЖКХ И ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН»
4.Выберите «КВАРТПЛАТА»
5.Выберите «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
6. .Введите ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ нажмите «Далее»
8. .Введите Сумму нажмите «Далее»
9.Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа)
10.Нажмите «Оплатить»
11.Нажмите «Напечатать чек»
|Оплата наличными деньгами
1.В меню выберите «ПЛАТЕЖИ»
2.Выберите «ЖКХ И ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН»
3.Выберите «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
4. Выберите «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» или «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТСЖ,УК»Нажмите «Продолжить»
5. .Введите ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
6. .Введите Сумму платежа
7..Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа)
8..Подтвердите платеж
9.Возьмите чек
|В ТЕРМИНАЛАХ Сбербанка по QR-КОДУ (ШТРИХ-КОД на квитанции):
|Оплата картой
1.В меню выберите «ОПЛАТИТЬ ПО ШТРИХ-КОДУ»
2.В разделе «ПЛАТЕЖИ» нажмите
«ОПЛАТА УСЛУГ СКАНИРОВАНИЕМ ШТРИХ-КОДА»
3.Поднесите QR-КОД на Вашей квитанции к сканеру устройства на расстоянии 8-10 см
4.Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа)
5.Подтвердите платеж
|Оплата наличными деньгами
1.В меню выберите «ПЛАТЕЖИ»
2.Выберите «МОИ ПЛАТЕЖИ/ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ»
3.Выберие «ПЛАТЕЖИ ПО ШТРИХ-КОДУ»
4.Поднесите QR-КОД на Вашей квитанции к сканеру устройства на расстоянии 8-10 см
5.Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа)
6.Подтвердите платеж
|В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ на смартфоне и в Сбербанк онлайн
|1.Выберите «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ»
2.В строке поиска введите название ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА или ИНН 1435972500 (только цифры)
3. Выберите « ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Республика Саха (Якутия) г Якутск»
4. Выберите КАРТУ СПИСАНИЯ
5.Введите ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, нажмите на кнопку «Продолжить» и «Оплатить».
|Оплата по QR-КОДУ в мобильном приложении на смартфоне:
1.В меню выберите «ПЛАТЕЖИ» найдите
2.Считайте QR-КОД на Вашей квитанции
3.Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа)
4.Подтвердите платеж
АДРЕСА РАСПОЛОЖЕНИЯ БАНКОМАТОВ И ТЕРМИНАЛОВ СБЕРБАНКА В Г. ЯКУТСКЕcomments powered by HyperComments