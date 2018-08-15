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Операция «Абитуриент»: где проводят время подростки?

Операция «Абитуриент» является традиционной. Якутск можно назвать «городом студентов», куда каждый год прибывают тысячи молодых людей практически из всех районов республики. Нередко, несовершеннолетний, которым является каждый второй абитуриент, выйдя из-под родительского контроля, покинув привычные сельские условия и, оказавшись в столице республики, достаточно изобилующим столь соблазнительными для молодежи ночными заведениями, забывает о цели прибытия в город. Последствия погони за развлечениями бывают весьма плачевны: подросток может стать жертвой преступления, либо же сам ступить на «кривую дорожку».

Однако, такие последствия возможны не только для приезжих абитуриентов. Как показывает полицейская статистика, в летнее время увеличивается количество правонарушений, а порой и преступлений, совершаемых подростками. К сожалению, тому способствуют отсутствие организованного досуга и слабый контроль со стороны родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

Инспекторы ПДН ежедневно проводят профилактическую работу в среде несовершеннолетних, а организация подобного рейда, еще и возможность пригласить общественность и представителей СМИ.

На улицу вместе с сотрудниками отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Саха (Якутия) и инспекторов ПДН городского управления полиции вышли представители республиканского штаба «Абитуриент-2018».

Участники рейда проверили  все места вероятного скопления подростков: кафе, рестораны, территорию городского парка культуры и отдыха, кинотеатры, клубы, заброшенные здания и компьютерные клубы.

Около полуночи выявлены нарушения в компьютерном клубе «Паскаль» и  «GameZone», в которых в ночное время находились трое несовершеннолетних без сопровождения законных представителей. Родители привлечены к административной ответственности. Владельцы клубов также понесут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Начальник отдела организации деятельности ПДН МВД  республики подполковник полиции Оксана Звержеева отмечает, что нередко подростки вводят в заблуждение родителей. Потом при выяснении обстоятельств того или иного происшествия с участием детей, зачастую ответ родителей таков: «Он/она отпросились у меня с ночевкой к другу/подруге», при этом не могут сразу пояснить полиции о месте жительства данного друга, либо же не обладают в полной мере информацией о круге знакомств своего ребенка. А ведь при  возникновении ЧП для полиции дорога каждая минута и каждая информация…

Вот и во время этого рейда пятеро несовершеннолетних были доставлены домой из общественных мест в ночное время суток. Практически все родители не были в курсе того, чем занимался их ребенок. Полиция вовремя предотвратила вероятные последствия ночных самостоятельных «вылазок» детей.

Также участники рейда проводили разъяснительные беседы с несовершеннолетними, родителями, работниками ночных заведений.

Рейды полиции продолжены.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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