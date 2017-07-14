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14 июля 2017, 18:10
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Объявляется Конкурс на предоставление грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017»​

Начался прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов молодежного образовательного форума.

Конкурс проходит поэтапно:

• сбор заявок с 14 июля по 27 июля 2017г.
• I этап — отбор заявок на конкурс — 28 и 29 июля2017г.,
• II этап — защита проектов — 30 июля 2017г. в местности Орто Дойду Хангаласского улуса.

Гранты предоставляются в форме субсидий физическим лицам (молодежь в составе делегации или участвующие индивидуально в возрасте от 18 до 35 лет,  подавшие заявки для участия в форуме и являющиеся участниками форума) оформляемые сертификатами, обеспеченными денежным номиналом.

Учреждены 25 грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017» по 7 направлениям:

Направление

Количество грантов, в ед.

Сумма гранта, рублей

Итого общие расходы на гранты, рублей

Направление

«Молодые предприниматели»

3

100 000

300 000

2

50 000

100 000

Направление

«Я – ИНЖЕНЕР»

4

100 000

400 000

Направление

«Руководители молодежных общественных объединений»

4

50 000

200 000

Направление

«Экология Арктики»

2

100 000

200 000

Направление

«Рабочая молодежь»

2

100 000

200 000

1

50 000

50 000

Направление

«IT – синергия»

4

100 000

400 000

Направление

«Школа волонтера»

3

50 000

150 000

Общая сумма

2 000 000

Перечень предоставляемых документов для участия в конкурсе:

а) заявка по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) проект по направлениям Форума;

в) копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);

г) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и банковские реквизиты счета, открытого в кредитных организациях на имя участника конкурса;

д) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;

е) согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями и соблюдение запрета приобретения за счет средств гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным физическим лицам.

Для участия в конкурсе необходимо соответствовать следующим критериям:

а) являться участником Форума;

б) представить необходимый перечень документов; 

в) иметь социально значимый проект по направлениям Форума.

Условиями участия в конкурсе являются:

1) соответствие критериям,
2) соответствие заявки и документов требованиям, 

соблюдение сроков подачи заявок.

В целях проведения конкурса создается единая комиссия. Состав единой комиссии утверждается оргкомитетом Форума.

Единая комиссия формируется из руководителей направлений Форума, ответственного секретаря и руководителя Дирекции Форума.

Условия проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа: I этап — отбор заявок; II этап — защита проектов. I этап включает предварительный отбор заявок для прохождения во II этап конкурса путем проведения проверки единой комиссией соответствия заявок условиям предоставления грантов и условиям участия в конкурсе. II этап включает защиту участниками конкурса перед единой комиссией своих проектов для выявления победителей конкурса по критериям оценки. По решению единой комиссии возможна заочная защита проектов.

Проекты должны соответствовать направлениям учрежденных грантов Правительства Республики Саха (Якутия) согласно Положению Молодежного образовательного форума, утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2016 г. N 231.

Заявки от участников и прилагаемые документы предоставляются в бумажном виде.

Заявки и прилагаемые документы от участников, представленные в единую комиссию, не возвращаются участникам.

Единая комиссия проводит регистрацию поступивших заявок и документов в журнале регистрации заявок. Заявки регистрируются в день поступления.

I этап проводится в течение 2 календарных дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

Единая комиссия на I этапе:

проводит отбор заявок на конкурс;

допускает к участию во II этапе путем выставления отметки допуска к конкурсу в заявке;

отказывает в прохождении во II этап конкурса путем выставления отметки в заявке на конкурс в случае несоответствия заявки условиям предоставления грантов и условиям участия в конкурсе.

уведомляет заявителей о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе путем выставления списка участников, допущенных на II этап конкурса, на сайте Министерства.

По итогам I этапа конкурса решение единой комиссии о допуске или об отказе в допуске к участию во II этапе оформляется протоколом.

Условиями предоставления гранта являются:

а) представление заявки на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему Порядку;

б) представление документов на участие в конкурсе

в) соблюдение сроков представления документов;

г) согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями и соблюдение запрета приобретения за счет средств гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным физическим лицам;

д) целевое использование гранта;

е) отсутствие нецелевого использования бюджетных средств по ранее полученным грантам;

ж) отсутствие полностью не устраненных нарушений условий предоставления грантов по ранее полученным грантам.

Критерии и порядок оценки проектов

Проекты участников конкурса оцениваются по следующим критериям:

Наименование критерия

Максимальная оценка (балл)

Соответствие Порядку предоставления грантов Правительства Республики Саха (Якутия) по направлениям Молодежного образовательного форума

5

Актуальность, практическая и социальная значимость проекта

5

Инновационный характер проекта

5

Детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации

5

Реалистичность и обоснованность запрашиваемых средств (смета мероприятий)

5

Конкретность, значимость и достижимость результатов проекта

5

Подача материала (самопрезентация)

5

Практическая внедренность (опыт)

5

Каждый из членов единой комиссии осуществляет оценку социально значимых проектов, присваивая балл от 0 до 5 по каждому из критериев, на основании следующих показателей:

Количество баллов

Соответствие критерию

0

Проект полностью не соответствует критерию

1

Проект в малой степени соответствует критерию

2

Проект в незначительной части соответствует критерию

3

Проект в средней степени соответствует критерию

4

Проект в значительной степени соответствует критерию

5

Проект полностью соответствует критерию

Победителями конкурса по каждому направлению Форума признаются участники, набравшие максимальную сумму баллов. В случае равенства баллов победитель определяется по большему количеству баллов по приоритетным критериям — «Конкретность, значимость и достижимость результатов проекта» и «Реалистичность и обоснованность запрашиваемых средств (смета мероприятий)». В случае равенства баллов по приоритетным критериям преимущество на получение гранта имеет физическое лицо, чья заявка на участие в конкурсе зарегистрирована раньше.

В день закрытия форума 30 июля 2017 года вручаются СЕРТИФИКАТЫ о рекомендации единой комиссии к вручению грантов.

Далее протокол единой комиссии об определении победителей, подписанный всеми членами единой комиссии и ее председателем, вносится на рассмотрение Межведомственной комиссией по присуждению грантов и субсидий, учрежденных Главой Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия) (далее — Межведомственная комиссия), утвержденной распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2014 г. N 360-РП «О Межведомственной комиссии по присуждению грантов и субсидий, учрежденных Главой Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия)» в течение одного календарного дня с момента подписания протокола.

На основании положительного решения Межведомственной комиссии Министерство в течение 7 рабочих дней после принятия решения Межведомственной комиссии готовит проект распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о присуждении грантов Правительства Республики Саха (Якутия) и вносит на согласование в установленном порядке.

Решение Межведомственной комиссии об утверждении списка победителей размещается на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней с момента утверждения данного решения.

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) о присуждении грантов Правительства Республики Саха (Якутия) размещается на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия.

Заявки принимаются:

• с 14 июля по 25 июля 2017г. по адресу г. Якутск, пр. Ленина, 30, каб. 413, консультацию по порядку и проведению конкурса  можно уточнить по контактному номеру (4112) 507-124 (Иванова Ирина Аркадьевна или Степанов Ян Васильевич).
• с 26 июля по 27 июля 2017г. по адресу Хангаласский район, местность «Орто Дойду», Штаб Дирекции форума.

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Источник: Пресс-центр Министерства по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия).
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