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Экономика
25 июля 2017, 12:00
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Объявлен аукцион на освоение газоносного участка. Стартовый платёж — 192 млн рублей

Управление по недропользованию Якутии разыгрывает лицензии на освоение нескольких участков с углеводородным сырьём. 

На аукцион выставлены Борулахский (стартовый платёж — 22,8 млн рублей), Нижнечонский (6,3 млн), Ыгыаттинский (23 млн), Северо-Тюнгский (12,6 млн), Нюрбинский (13 млн) участки и Нижнетюкянское газовое месторождение (27,3 млн). Торги состоятся 5 и 19 сентября.

Участки расположены в Мирнинском, Ленском, Сунтарском и Нюрбинском районах. Из всех примечательна история Борулахского участка, находящегося в Ленском районе. В августе прошлого года удмуртская компания «УДС-Энерджи» обошла «Роснефть», «Новатэк» и «Сургутнефтегаз» в аукционе на этот нефтегазовый участок, предложив за него 2,749 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе также подавали «Сахатранснефтегаз», Сибирская нефтяная компания, «Мурбай Геологоразведка» и компания «Азинское». Стартовый платеж в аукционе составлял 17 млн рублей. Такой интерес к участку объясняется его близостью к транспортным системам. Южнее участка проходит трубопровод ВСТО, а в дальнейшем будет проложен участок газопровода «Сила Сибири».

Позже «УДС-Энерджи» отказалась вносить итоговый платеж за участок, поскольку не нашла партнеров на реализацию нефтегазового проекта.

Из выставленных на сентябрьские торги самый крупный по запасам Андылахский участок находится в Вилюйском районе. Стартовый платеж по нему равен 192,3 млн рублей. Извлекаемые запасы: газ – 7,789 млрд куб. м по категории С1; по кат. Д1 – 0,3 млрд куб. м, по кат. Д2 – 2,7 млрд куб. м и конденсат (извл.) – 0,591 млн т по категории С1.

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Источник: http://news.ykt.ru/article/59960
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