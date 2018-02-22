Общественная палата Якутии просит откликнуться солдат

В прошлом году в Общественной палате республики состоялся «круглый стол» «О профилактике правонарушений со стороны призывников из Якутии и организации межведомственного взаимодействия и информирования о призыве сирот на службу в ряды Российской армии». Тема затрагивала вопрос, вызвавший огромный общественный резонанс. Речь идет о сиротах и призывниках, получавших компенсации за потерю кормильца. Они своевременно не уведомили Управление Пенсионного фонда РФ по РС(Я) о том, что уходят отдать долг Родине. За это следователи Якутского гарнизона завели на них уголовные дела по статье «мошенничество». Дела были прекращены за «примирением сторон», то есть не по реабилитирующему основанию. Следовательно, данные лица в будущем никогда не смогут устроиться в правоохранительные органы и даже на государственную гражданскую службу. То есть их анкеты теперь «замараны», они не смогут построить карьеру на любой государственной или муниципальной службе.

На этом круглом столе выступил адвокат Феликс Антонов. Он благородно взялся помочь матери солдата-срочника Минтимира Замятина Елене Дьячковской совершенно бесплатно. Минтимир также попал в число, привлеченных к уголовной ответственности.

Вот что тогда сказала Елена Дмитриевна:

— Я всегда гордилась своим сыном. Он с большой охотой добровольно пошел служить в армию. Он сразу оказался на хорошем счету, стал прапорщиком, потом младшим сержантом, за год таких успехов мало кто добивается. Представлял свою часть на престижных военных соревнованиях имени сержанта Мирошниченко, занял 1 место по стрельбе по Дальневосточному округу. И вдруг такое… Он теперь от души жалеет, что пошел служить в армию. Он отдал долг Родине и за это наказан позорным пятном в биографии…

Адвокат добился реабилитации Минтимира. Таким образом при помощи Феликса Антонова Общественной палате удалось защитить защитника Отечества. Сначала он пошел в суд обжаловать постановление следователя. Но решения суда не потребовалось, прокурор сам вернул дело на новое расследование. А потом дело Замятина было прекращено за отсутствием состава преступления.

— Мошенничество – это такое преступление, которое требует наличие прямого умысла. То есть когда лицо осознает общественную опасность своих действий или бездействия, предвидит наступление общественно-опасных последствий. О каком прямом умысле здесь может идти речь, когда многие ребята даже не знали, что на их счета продолжают поступать деньги из Пенсионного фонда, и не воспользовались ими? Как их действия могут считаться умышленными? – сказал Феликс Александрович.

И именно это основание легло в основу постановления о прекращении уголовного дела. Теперь в анкете Минтимира не будет значиться, что он был привлечен за мошенничество.

А недавно в Военном комиссариате РС(Я) состоялся Общественный совет при Военном комиссариате РС(Я). На нем были представители Восточного военного округа полковник Владимир Туршатов и подполковник Роман Долотин. Когда они услышали об этой ситуации, они сразу же отреагировали, при этом для военных достаточно эмоционально.

Роман Долотин сказал, что Общественной палате республики надо срочно найти всех остальных солдат-срочников, привлеченных к уголовной ответственности (по нашим данным их в республике 11 человек).

— Раз вы такие активные общественники, найдите и остальных ребят, нельзя же эту ситуацию так оставлять. И проинформируйте общественность, чтобы никто не боялся, что такие ситуации повторятся, — сказал Роман Витальевич.

Увы, по ряду причин нам не удалось раздобыть эти данные. Поэтому просим всех, кто знает ребят, против которых были возбуждены уголовные дела, связанные с Пенсионным фондом, просим обратиться в Общественную палату РС(Я) по телефону: 508375