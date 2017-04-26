Об ограничении движения транспортных средств 27 апреля в Якутске

Уважаемые жители и гости столицы!

В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Республики Саха (Якутия), 27 апреля будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках дорог:

— по улице Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и улицы Дежнева до пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина в период с 13:30 до 16:30;

— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Крупской в период с 15:00 до 16:30;



— улица Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина до пересечения улицы Кулаковского и улицы Ярославского с 15:00 до 16:30;

— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского в период с 15:00 до 17:30;

— улица Дзержинского от пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина до пересечения улицы Дзержинского и улицы Чиряева в период с 15:00 до 17:30.