Об ограничении движения транспортных средств 27 апреля в Якутске

Уважаемые жители и гости столицы!
В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Республики Саха (Якутия), 27 апреля будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках дорог:
— по улице Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и улицы Дежнева до пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина в период с 13:30 до 16:30;
— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Крупской в период с 15:00 до 16:30;
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— улица Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина до пересечения улицы Кулаковского и улицы Ярославского с 15:00 до 16:30;
— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского в период с 15:00 до 17:30;
— улица Дзержинского от пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина до пересечения улицы Дзержинского и улицы Чиряева в период с 15:00 до 17:30.