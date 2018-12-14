Неожиданная находка в автомобиле неадекватного водителя

В дежурную часть ГИБДД поступило телефонное сообщение о том, что в районе Сайсар г.Якутска перемещается автомашина, водитель которой нарушает правила дорожного движения и, в целом, неадекватно себя ведет.

Через несколько минут данная автомашина была остановлена сотрудниками ДПС. За рулем находился 40-летний гражданин, у которого признаков опьянения не было выявлено.

Однако, у полицейских вызвал подозрения мужчина, находившийся в момент остановки автотранспорта на пассажирском месте. Было установлено, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Также при личном досмотре у него были обнаружены и изъяты свертки и пакет с веществом темно-зеленого цвета. Проводится процессуальная проверка.