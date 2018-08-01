Молодые семьи Алданского района получили субсидии на приобретение жилья

В актовом зале администрации МО «Алданский район» состоялось торжественное вручение свидетельств, позволяющих молодым семьям получить социальные выплаты для дальнейшего приобретения квартиры или строительства индивидуального жилого дома.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава МО «Алданский район» Северин Поздняков:

«Пусть полученные сегодня сертификаты помогут вам воплотить главную мечту любой семьи – обрести собственную крышу над головой».

Поздравить с получением свидетельств молодые семьи Алданского района так же пришли: заместитель главы администрации МО «Алданский район» по социальным вопросам Игорь Сахно и главный специалист администрации МО «Алданский район» по социальным вопросам Анастасия Зангирова.

Напомним, что в 2018 году субсидии на приобретение жилья в рамках муниципальной подпрограммы, реализующейся за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, получили 39 семей нашего района.