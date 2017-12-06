Молодогвардейцы Усть-Янского района сделали добро

Благотворительность — оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места, а также содержания помощи.

18 ноября молодежная общественная организация «СМАРТ» села Сайылык совместно с местным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» провела благотворительную акцию «Делай добро 2». Многодетным семьям, пожилым людям были бесплатно предоставлены свежие овощи, всего помощь была оказана более 50 жителям села Сайылык. В акции приняло участие 18 волонтеров, оказывавших содействие в закупке продуктов в Якутске, доставке сложным маршрутом Якутск – Депутатский — Сайылык. Организаторы акции лидер молодежной общественной организации «СМАРТ», руководитель местной ячейки «МГЕР» Регина Климовская и депутат районного совета депутатов от политической партии «Единая Россия» Максим Иванов.

Это не первая благотворительная акция, проводимая в нашем районе, ранее в апреле была проведена акция «Делай добро». Суть этой акции заключалась в том, что создавался пункт обмена полезными вещами, жители сдавали свои ненужные вещи (одежду, бытовые предметы, продукты питания) в пункт проведения акции, где их сортировали волонтеры, отмывали, гладили, затем раскладывали для посетителей пункта. Любой желающий мог забрать из пункта понравившуюся вещь, совершенно бесплатно или обменяв на какой-либо продукт питания. Всего за 7 дней проведения акции было собрано более трехсот предметов быта и единиц одежды, из пункта посетители забрали около половины, из собранных продуктов питания составили 4 продуктовых набора, которые были розданы нуждающимся семьям.

Кроме того нашей организацией «СМАРТ» были проведены акция «Неделя ЗОЖ», «День российского флага» и акция по улучшению среды обитания «Делай красоту».

Вторая акция стала более масштабной, охват населения существенно вырос. Стали привлекать партнеров, спонсоров. Надеюсь, что участие в подобных акциях станет нормой для жителей нашего района, а волонтерство почетным долгом каждого неравнодушного к чужим проблемам человека.

Организаторы выражают благодарность партнеру акции, человеку с большим сердцем, Сергею Бондаренко. Сергей Геннадьевич, узнав о проведении акции, организовал перевозку овощей из Якутска в Депутатский. Также огромное спасибо водителям Рустаму Сынбулатову и Рустаму Олесову за транспортировку овощей в Сайылык, нашим волонтерам, не отказавшим людям в помощи и нашедшим свободное время для участия в акции.