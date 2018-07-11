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Финансы
11 июля 2018, 14:10
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Минпред Якутии поддержит бизнесменов-вкладчиков банка «Таатта»

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии однозначно будет поддерживать представителей среднего и малого предпринимательства, пострадавших от отзыва лицензии у Банка «Таатта» на осуществление банковских операций. Об этом 11 июля во время брифинга заявила заместитель министра Марина Богословская.

«Это серьёзный удар по бизнесу Якутии», – отметила Богословская. По данным замминистра, речь идёт о более чем 2 тысячах пострадавших предпринимателях. По её словам, у многих представителей малого и среднего бизнеса – ИП и ООО – все средства были аккумулированы в этом банке.Они имели в этом банке свои счета и вели финансовые операции. «За каждым предпринимателем стоят наёмные сотрудники, которым нужно платить заработную плату, предпринимателямнадо платить налоги, оплачивать за товар и услуги. Многие хранили на счетах банка «Таатта» средства, которые были зарезервированы для участия в аукционах», – пояснила она.

 

«Однозначно мы на стороне бизнеса в этой сложной ситуации. Мы готовы оказать любую помощь, хотя своими полномочиями министерство сильно ограничено и не может влиять на деятельность коммерческого банка», – добавила заместитель министра.

Руководство и сотрудники министерства находятся на постоянной связи с инициативной группой, которая создана предпринимательской общественностью. Отмечено, что рабочую группу возглавляет представитель Якутского регионального отделения Общероссийского народного фронта Олег Маклашов. Также к работе с пострадавшими предпринимателями активно подключилась лидер общественного объединения «Вместе мы – сила!» Ирина Котенко.

Марина Богословская сообщила, что завтра, 12 июля, активисты-предприниматели собирают пострадавших от отзыва лицензии банка «Таатта» представителей бизнеса в здании Окружной администрации города Якутска для сбора подписей. «Мы всячески поддержим инициативы предпринимательского сообщества иинициативной рабочей группы», – повторила представитель отраслевого министерства.

Марина Богословская подчеркнула, что уровень развития гражданского общества в Якутии находится на таком высоком уровне, что предпринимательское сообщество не только образовало общественное объединение в защиту своих интересов, но и обращается в министерство не с просьбой о помощи, а с готовыми предложениями о взаимодействии.В том числе с предложением о внесении изменений в федеральное законодательство о необходимости страхования вкладов не только физических, но и юридических лиц. Министерство готово оказать помощь и в этом вопросе.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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