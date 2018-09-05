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Общество
5 сентября 2018, 18:00
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Кто станет победителем проекта «Битва блогеров»?

6 сентября в Якутске стартует голосование на звание лучшего блогера. Из шести финалистов социального шоу-проекта «Битва блогеров» лишь один получит долгожданный приз – 1-комнатную квартиру от строительной компании «Трансстрой». Это журналист Елена Аммосова, ведущий Руслан Очиров, предприниматель Галина Черноградская, редактор «Округ.ТВ» Злата Сычева, учитель ИЗО Кристина Егорова, общественник Гаврил Чемоханов.

Напомним, что битва за желанную квартиру стартовала 9 апреля. В шоу-проект было отобрано 36 участников. На протяжении пяти месяцев они выполняли самые разные по сложности задания – приняли участие в создании объекта стрит-арт и написании народной картины, организовали десятки социальных и патриотических акций, примерили на себе роль сотрудников структурных подразделений Окружной администрации, муниципальных учреждений и предприятий, совершали облавы алкомаркетов, помогали бездомным животным, продавали квартиры и рассказывали обо всем этом в социальных сетях.

Проголосовать за своего фаворита можно будет на сайте http://bitvablogerov.oneclickyakutsk.ru с 9.00 час. 6 сентября до 21.00 час. 8 сентября. Имя победителя будет озвучено 9 сентября, в День города, на главной сцене площади Ленина.

Не пропусти главное событие этого года, выбери лучшего блогера Якутска!

Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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