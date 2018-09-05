Ко Дню города в Якутске открыли двадцатую теплую остановку

В рамках Года новаторства и в преддверии Дня города в Якутске открылась еще одна теплая остановка. Двадцатая по счету остановка появилась по ул. Дзержинского, 41, рядом с Национальным архивом Республики Саха (Якутия).

В торжественном открытии приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов, заместитель руководителя Управления Строительного округа Елена Николаева, директор ООО «ВостокПромСтрой» Айна Неустроева, директор НО «Союз Авто» Андрей Косицкий, заместитель председателя Совета ветеранов Строительного округа Розалия Пичкур, неравнодушные горожане и активисты.

«Окружная администрация города Якутска совместно с предпринимателями создает комфортные условия для жителей и гостей нашей столицы. Отрадно, что открытие теплых остановок в рамках муниципально-частного партнерства стало доброй традицией. Строительство теплых остановок будет продолжено, до конца года планируется открыть еще пять объектов»,- сказал исполняющий обязанности заместителя главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов.

Новая теплая автобусная остановка оснащена двумя мониторами для отслеживания передвижения маршрутных автобусов в режиме реального времени, камерами наблюдения за прибывающими автобусами, креслами для комфортного ожидания автобуса, а также терминалом. Теплая остановка будет работать ежедневно с 07.00 до 22.00 часов.

«Выражаем большую благодарность руководству города и предпринимателям, которые активно участвуют в открытии теплых остановок. В нашем микрорайоне живет много ветеранов и детей. У нас расположено много образовательных объектов. С открытием новой теплой остановки люди теперь не будут мерзнуть зимой, дожидаясь автобусов»,- поделилась впечатлением председатель Совета ветеранов Строительного округа Розалия Пичкур.

Отметим, что Окружная администрация города Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства. Проект был отмечен дипломом первой степени в номинации «Развитие коммунальной инфраструктуры» во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

Для Якутска теплые автобусные остановки являются жизненной необходимостью. В рамках Дня города запланировано открытие еще одной теплой остановки «Столичный рынок» 6 сентября с 12 часов.