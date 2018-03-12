Как сотворить идеальный бизнес?

13-14 апреля в Якутске в очередной раз состоятся семинары-практикумы «ATManagment», которые проведут Владислав МУСАТОВ и Игорь ДАВЫДОВ.

Для справки:

Владислав Мусатов – Президент АТМ GROUP. Возраст 55 лет. Обучил больше 7000 бизнесменов. Четыре года живет в США. Управляет бизнесом, находясь за 10 000 км., при этом доход его компании в сравнении с прошлым годом вырос больше чем на 50%.

Игорь Давыдов – Бизнес-тренер. Возраст 45 лет. Обучил более 5000 бизнесменов в России и странах СНГ. Специалист по продажам, мотивации персонала. Представитель Университета Гранда Кардона в России.

Сейчас в Якутске проводится много обучающих курсов и семинаров, и как понять, принесут ли они реальную пользу и отдачу? Не станут ли пустой тратой денег и времени за курс прописных истин? Спросила у знакомого предпринимателя: знает ли он что-нибудь о курсах по АТМ? И услышала от него: «Это реально помогает в бизнесе. Получаешь хороший «пинок» по мозгам».

У спикеров АТМ отличная репутация в Якутске, ведь они приезжают уже в шестой раз, и многие предприниматели города посетили их занятия. В списке использующих в своей работе технологии ATM известные в городе фирмы «Камелек», «NHZ», «Оптимист», «Сладкие мечты», «Sela», «Виктория», «ISE», «Офсет» и многие другие. Лучшей рекомендации быть не может! Так что поспешите присоединиться к такой успешной команде. На этот раз планируется за счет увеличения количества слушателей снизить в два раза стоимость обучения, чтобы дать возможность большему количеству слушателей посетить эти мастер-классы.

На наши вопросы о личном опыте применения технологии АТМ на своем предприятии ответила соучредитель гостиницы «Орто Дойду», очаровательная Марианна АНДРЕЕВА.

«Соломинка для утопающего»

— Все началось во время кризисной ситуации, в которую нередко попадают частные предприниматели — когда твой бизнес терпит убытки, а у тебя – невыплаченные кредиты. Мы выкупили здание гостиницы в 2011 году, взяли большие кредиты, провели серьезный ремонт, закупили оборудование – одним словом, потратили немало средств. Но разразившийся финансовый кризис в конце 2014 года сильно ударил по нашему небольшому бизнесу. Прибыль из месяца в месяц стала падать, а надо платить зарплату работникам и выплачивать кредиты. На самом деле, это очень стрессовая ситуация: я не спала ночами и целями днями ломала голову: что делать? И не могла найти выход. Это очень тяжело, и на этом ломаются многие предприниматели, кто пережил, тот знает. Недаром сокращается количество предпринимателей – люди не выдерживают.

Как утопающий хватается за соломинку, так и я решила от безысходности пойти на двухдневный семинар по АТМ-технологиям, который весной 2015 года проводил в Якутске Владислав МУСАТОВ. И это стало для меня настоящим спасением! Его лекции открыли мне глаза, я поняла, как мне нужно выстроить общую систему управления своей гостиницей, какие использовать инструменты. Это был совсем другой подход – правильно организованный и глубоко продуманный, который дает технологию управления в ситуации кризиса. Используя эти инструменты, ты выходишь из состояния паники, когда не знаешь, что делать, и начинаешь действовать спокойно и рационально. Тогда я справилась с ситуацией: вот уже третий год мы применяем технологии АТМ, в результате вылезли из кредитной ямы, сейчас крепко стоим на ногах. И я спокойно сплю по ночам…



Бизнесу надо «учиться, учиться и еще раз учиться»

— Получается, реальному бизнесу нужно учиться?

— У меня два высших образования — финансовое и юридическое, опыт работы арбитражным управляющим, частный бизнес. Конечно, все это нужно и пригодилось мне, к тому же я посещала другие семинары по финансам, управлению кадрами. Но все это было разрозненно, «кусочками», и как я сейчас понимаю, не выстраивалось в стройную систему. А АТМ-технологии дают тебе понимание, как организовать в целом структуру твоего бизнеса, образно говоря, выстроить «скелет», на котором можно нарастить «мускулы» предприятия. Самому до этого не дойти, да и зачем изобретать велосипед, когда можно задействовать отработанный и хорошо продуманный инструментарий АТМ. Потом я съездила на семидневный тренинг по финансовому планированию АТМ в Петербург, лучше познакомилась с организаторами. Внедряя эти технологии, поняла, что мне нужно обучить свою команду, чтобы они поняли суть технологии АТМ. И я не смогу им это лучше объяснить, чем профессиональные спикеры. Решила организовать выездной семинар в Якутске. Чтобы «вытянуть» немалый гонорар, пригласила других предпринимателей. И они пришли – кризис случился не только у меня. В марте 2016 года на курсах АТМ обучилось 98 человек, несмотря на высокую плату – 23 тысячи рублей. Потом стали приглашать других лекторов: на темы финансового управления — Ирину НАРЧЕМАШВИЛИ, по мотивации персонала — Игоря ДАВЫДОВА, всего шесть семинаров. Отклик со стороны коллег был колоссальный, ведь проблемы у нас одинаковые.

— И предприниматели на базе этих занятий стали общаться друг с другом?

— Да, так возник наш клуб расширения бизнеса «Wise», который объединяет предпринимателей, применяющих технологии АТМ. Мы собираемся по средам, нам есть, что рассказать друг другу, что обсудить. Конечно, не всегда получается ходить еженедельно, но это очень хороший стимул. Мы реально учимся друг у друга, перенимаем опыт, и даже немного соревнуемся. И там мы можем свободно говорить о своих доходах, зная, что никто косо не посмотрит, не позавидует, ведь бизнесмены знают, как нелегко достаются деньги, у них другое отношение к ним.

— И как это изменило вашу жизнь?

— Полностью! Раньше мне приходилось вмешиваться во все дела в гостинице. Я даже на ресепшн стояла. Опасалась увеличивать штат, так как понимала, что не смогу всех проконтролировать. Казалось, что проблемы предприятия – это мои проблемы, не касающиеся работников, которые просто выполняют свои обязанности и получают зарплату. Сейчас мой персонал участвует в процессе и заинтересован в успехе гостиницы, и я свободна от всей организационной рутины и контроля. У меня сейчас есть время думать о стратегии и развитии своего дела, а ведь владелец именно этим должен заниматься в первую очередь.

И самое приятное, я сейчас получаю свои учредительские. МУСАТОВ настаивает, чтобы владелец получал свой учредительский процент регулярно, что это очень важно психологически. Раньше я боялась тратить деньги на себя – в первую очередь, надо было заплатить зарплату, кредиты и другие неотложные нужды, которые возникают всегда. А оказывается это выматывает – ты столько работаешь, вкладываешь все свои силы и ничего не получаешь взамен. Деньги ведь на самом деле энергия, и нужно установить правильный ее обмен. Система организации бизнеса по технологии АТМ так выстраивают работу, что твои работники сами рассчитывают финансы и сами отчисляют тебе положенные учредительские. Для меня это важно, что не я сама это делаю, а мои сотрудники. И ты знаешь, что все расходы предусмотрены, и выстроено в единую сбалансированную систему, которая функционирует без твоего участия.

Каким должен быть идеальный бизнес

— Получается, важна не личная энергия предпринимателя, а система управления бизнеса?

— Главная задача владельца так организовать свое предприятие, чтобы оно приносило прибыль без его прямого участия, постоянно развивалось и расширялось. Только такое дело можно потом выгодно продать или передать наследникам. Что невозможно с бизнесом, основанным на личной энергии одного владельца, а такие тоже существуют.

Вообще, построение бизнеса – это творческий процесс, которому надо постоянно учиться, перенимать опыт. Сейчас существует много новых технологий менеджмента, управления финансами, персоналом. Чтобы добиться успеха, надо постоянно расти, совершенствоваться, внедрять новшества на своем предприятии. Хороший бизнес не должен стоять на месте. Например, по правилам АТМ, показатели выручки, чистой прибыли, площади в кв. м должны постоянно расти, что говорит о здоровье предприятия. Если мы посмотрим на успешные компании как в мире, стране, так и в нашем городе, неважно, гигантская она или маленькая, они все соответствует этим критериям.

И очень важно, чтобы этот рост был стабильным и плавным, без рывков и падений. Я раньше, до знакомства с технологиями АТМ, постоянно думала, почему мой бизнес как американские горки – то всплеск, то спад. А ведь это создает постоянный стресс владельцу, ты всегда на пределе, каждый раз должен делать сверхусилия, чтобы добиться подъема, а потом неизбежно идет откат. Поэтому предпринимательство очень выматывает, и многие люди не выдерживают и уходят.

И только на курсах АТМ мне объяснили, как добиться небольшого, но постоянного роста по всем показателям. Сейчас я выстроила такую структуру, и моя жизнь стала гораздо спокойнее и увереннее, у меня больше времени на стратегию и анализ, в конце концов, на личные дела. Оказывается, бизнес может стать менее стрессовым, есть такие современные технологии, которые помогают выстроить правильно свое дело. Получив это от семинаров по технологиям АТМ, мне захотелось привлечь как можно больше своих коллег-предпринимателей. Помимо шести семинаров спикеров из Петербурга, которые мы организовали за три года в Якутске, стали проводить совместно с центром поддержки предпринимательства выездные курсы в улусах – в Намском, Амгинском, Хангаласском. Хотим, чтобы как можно больше предпринимателей познакомились с технологиями АТМ и смогли добиться стабильного успеха с их помощью. Чем больше будет развиваться малый бизнес в республике, тем больше рабочих мест, денег в местном бюджете, да и в целом развития на местах.





— Что на этот раз будет на апрельских семинарах?

— Мы пригласили сразу двух сильнейших спикеров — Владислава МУСАТОВА и Игоря ДАВЫДОВА, за счет расширения количества слушателей снизили стоимость в два раза. Игорь Давыдов во время своего приезда в ноябре 2017 произвел большое впечатление, как сильный лектор, который отлично взаимодействует с аудиторией, доводит мысль до осмысления. Тема «Продажи» очень актуальна для многих предпринимателей, на этот раз мы сможем учиться искусству «продавать, не продавая» у одного из лучших специалистов. Владислав МУСАТОВ будет преподавать классику – административную технологию управления, финансовое планирование. Хотя я знакома с этим не понаслышке, но каждый раз для меня открываются новые стороны, нюансы. Ведь каждый раз тебя интересуют новые вопросы, которые ставит твое дело.

Справки и заявки для участия с семинаре АТМ на 13-14 апреля можно получить по телефонам: (4112) 42-55-23, 89246636777 (whatsaap), email: andmari2008@mail.ru

Система оплаты устроена так, что чем раньше делаешь заявку и оплату, тем дешевле обойдется семинар. Также есть скидки за количество участвующих от одной компании.

Беседовала Татьяна БУРЦЕВА.