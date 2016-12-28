К подрядчикам Фонд капремонта предъявит высокие требования

Отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта с октября текущего года регулируется постановлением Правительства России от №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Теперь принять участие в электронных торгах могут только компании, попавшие в реестр квалифицированных подрядных организаций, его составляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Сегодня прошел предварительный отбор. Комиссию по предварительному отбору возглавила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Наталья ЧУКАВИНА. Для участия в предварительном отборе была подана 51 заявка, по итогам рассмотрения заявок, в реестр прошли 7 организаций. По словам гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Леонида ШИБАЕВА, заявки для участия в отборе были поданы из городов Подмосковья; Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Якутии.

«Среди условий, которые должны выполнить компании, чтобы попасть в реестр, следующие: компания должна иметь не менее трёх лет опыта работы, содержать в штате необходимое количество квалифицированных работников, быть членом саморегулируемой строительной организации, не иметь задолженности по налогам и другим обязательным платежам, не быть банкротом и т.д. Среди подрядных организаций, не прошедших предварительный отбор, в основном, нарушение требований по отсутствии документов, подтверждающих опыт выполнения работ; наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала; а также иных документов, подтверждающих соответствие участника предварительного отбора установленным требованиям» — отметил руководитель Фонда Леонид Шибаев.