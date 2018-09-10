Изнасиловавший родственницу якутянин отправился в колонию строгого режима

Шокирующее преступление произошло в поселке Усть-Мая в декабре прошлого года. К женщине пришел и попросился на ночлег ранее судимый троюродный брат. Она пустила родственника переночевать, понадеявшись, что ничего плохого не будет. В это время в квартире были гости, а также дочь и племянница хозяйки.
После того, как гости ушли по домам, женщина устроила брата в комнате, а сама пошла спать к дочке и племяннице. Но ночью она проснулась от того, что родственник душил и насиловал ее. Женщина сумела оттолкнуть насильника, он упал с кровати и ушел из квартиры.
Потерпевшая не стала замалчивать случившееся преступление, позвонила родным и знакомому участковому. Преступника вскоре задержали. В суде он отрицал свою вину, говорил о том, что родственница его оговаривает. Но на основании собранных по делу доказательств и показаний свидетелей суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. Так как мужчина совершил преступление в период условно-досрочного освобождения, к этому сроку прибавилась ранее неотбытая часть наказания. Всего в исправительной колонии строгого режима мужчина проведет три года девять месяцев. Дело было рассмотрено Верховным судом РС(Я), приговор оставлен без изменения.
Фотография из открытых источников
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