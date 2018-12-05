Ищут виновных в незаконной вырубке леса

В Ленске прокурорская проверка обнаружила факт незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере — на сумму 370 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на прокуратуру Ленского района республики.

«23 ноября на территории Ленского лесничества в районе Пеледуйской трассы выявлена незаконная рубка лесных насаждений породы сосны. Общий ущерб составил 370 845 рублей», — говорится в сообщении.

Следственным органом возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Виновные лица пока не установлены.