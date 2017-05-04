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Политика
4 мая 2017, 12:23
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Идея введения практики отчетов кабминистров оказалась удачной – Дмитрий Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Медведев выступая с отчетом о работе Правительства за 2016 год в апреле в Госдуме ФС РФ заявил, что идея введение практики отчетов кабинета министров оказалась удачной. Такая практика «сделала правительство более открытым и понятным для наших коллег-депутатов, а, стало быть, и вообще для граждан нашей страны». Говоря об этом, премьер подчеркнул: «От того, насколько слаженно мы работаем, действительно зависит во многом, как живут россияне».

В Республике Саха (Якутия) практика отчетов  исполнительных органов власти перед населением зародилась 19 лет назад. Традиционно каждый год рабочие группы Правительства республики выезжают в населенные пункты, включая отдаленные и труднодоступные,  и проводят встречи с населением. Открытый разговор с людьми, поднимаемые ими проблемы являются основой для новых управленческих решений, а иногда и новых законов. Поэтому то, о чем говорил Дмитрий Анатольевич, выступая перед народными избранниками в Государственной Думе, было очевидно и понятно Галине Данчиковой. Будучи премьером РС(Я) она посетила все районы республики и о проблемах, волнующих население, знает из первых уст.

Сегодня для депутата Госдумы от Якутии, члена  Комитета по бюджету и налогам, председателя подкомитета по межбюджетным отношениям Галины Данчиковой  важность и своевременность рассматриваемых законопроектов особенно значима.

—  Включаясь сразу же в работу, депутаты седьмого созыва в осеннюю сессию одобрили 91 законопроект Правительства Российской Федерации. Сегодня на разных стадиях рассмотрения в парламенте страны находится  около 300  законодательных инициатив Кабинета министров, — отметила Галина Данчикова. Только у нее на контроле  несколько законопроектов, в том числе актуальный для северян федеральный резонансный закон о любительском рыболовстве, который затрагивает интересы коренных народов Севера, занимающихся традиционными промыслами.

По предложению Галины Данчиковой в постановление Государственной  Думы  «О Федеральном  законе «О федеральном бюджете на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов» отдельным пунктом включен вопрос о проработке механизмов и условий обеспечения жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Речь идет о людях, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством.

Депутат Госдумы Галина Данчикова ведет работу по совершенствованию федерального законодательства о контрактной системе, с реализацией которого на территории Республики Саха (Якутия) возникают сложности. Сегодня от Якутии готовятся предложения  по внесению изменений в отдельные статьи 44-ФЗ.

 

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Источник: Пресса Единая Россия.
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