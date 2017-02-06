Хангаласские партийцы открыли новое здание школы искусств

2 февраля в городе Покровск Хангаласского улуса состоялась торжественная церемония открытия нового здания Покровской детской школы искусств.

Школа участвует в проекте «Музыка для всех», которая вот уже который год пополняется все большим числом творческих школ и все больше преподавателей и учащихся принимают в этом участие. Благодаря этому проекту, все общеобразовательные школы ищут и находят новый подход в осуществлении музыкального образования. Хангаласское местное отделение ЯРО партии «Единая Россия» активно поддерживает проект «Музыка для всех». С самого начала строительства здания хангаласские единороссы активно принимают участие в решении вопросов по ускорению и завершению строительства детской школы искусств в городе Покровск.

Всего на строительство школы было направлено 40 млн. рублей, в том числе 20 млн. рублей – из местного бюджета. По инициативе Секретарей Хангаласского местного отделения Партии разных лет Афанасия ВЛАДИМИРОВА, Юрия ЗАЙЦЕВА и Гаврила АЛЕКСЕЕВА были проведены благотворительные акции, благодаря которым было собрано 1 миллион 200 тысяч рублей.

К слову, в 2009 году одним из первых в акции принял участие работающий в то время руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия» Афанасий НОЕВ.

По словам, руководителя исполкома Хангаласского местного отделения Данила АРГУНОВА, на сегодняшний день в структуре учебного заведения работают шесть отделений по 13 образовательным программам, а контингент школы составляет 161 учащихся.

В истории Покровской ДШИ немало ярких проектов, конкурсов, фестивалей. Это традиционные конкурсы юных исполнителей «Путь к мастерству», «Радуга звуков», «Арабеск», «Юный пианист». Особое место среди них занимает участие в Республиканских мероприятиях посвященных проекту «Музыка для всех», «1 октября — День музыки».

За все годы деятельности школы, ее успешно закончили более 700 учащихся.