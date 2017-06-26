Гости юбилейного Ысыаха Туймаады — 2017 делятся своими впечатлениями

В священной местности Yс Хатыҥ в 20-й раз прошел Ысыах Туймаады, посвященный 385-летию со дня образования города Якутска и вхождения Якутии в состав Российского государства.

В течение двух дней состоялось множество ярких мероприятий. Ключевым событием стало установление рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде.

За два дня национальный праздник посетили свыше 180 тысяч человек. На ысыах приехали гости из всей республики, центральных регионов России и зарубежных государств.

Своими впечатлениями от праздника поделились гости и участники праздника.

Наталья КАРПОВА, гостья из Усть-Алданского улуса:

— Я состою в самодеятельном ансамбле Усть-Алданского улуса, который ежегодно принимает активное участие в культурных мероприятиях «Ысыаха Туймаады». В юбилейном ысыахе мы приняли участие в концертной программе, стали участниками церемонии установления рекорда Гиннесса. Ысыах Туймаады всегда радует гостей масштабными действами, разнообразием культурных и спортивных программ, гостеприимством, а в этом году еще и ярким солнечным днем.

Розалия ЧИРИКОВА, жительница с. Тулагино:

— Юбилейный «Ысыах Туймаады – 2017», как и всегда, прошел на высоком организационном уровне. Ысыах сплотил якутян, мы еще раз показали всему миру наше стремление к мирной и счастливой жизни. Установление рекорда Гиннесса является примером того, насколько мы любим и чтим свои традиции, свой национальный костюм. Этот яркий момент навсегда впишется в историю нашего города и всей республики!

Диана и Иван ФЕДОТОВЫ:

— Для нашей молодой семьи «Ысыах Туймаады» является одним из самых любимых, волнительных и ярких праздников. К нему мы всегда очень тщательно готовимся, заранее шьем костюмы, подбираем аксессуары. Специально для рекорда Гиннесса сшили новые яркие костюмы, подобрали обувь. Я даже украсила свои балетки специальным орнаментом, чтобы с мужем выглядеть гармонично подобрали одинаковую ткань для пальто и жилетов.

Мария ЕГОРОВА, гостья из Вилюйского улуса:

— Нам не часто удается приезжать в Якутск, но в этом году не могли пропустить юбилейный «Ысыах Туймаады». Открытие праздника поразило своей масштабностью, большим количеством участников. Церемония установления рекорда Гиннесса прошла на одном дыхании, все от мала до велика были одеты в национальные якутские костюмы. Я приняла участие вместе с внучкой Амелией, думаю, что для нее это станет очень хорошим воспоминаем и яркой страницей детства.

Александр ДАНИЛОВ, председатель общества «Осуохай»:

— Ысыах Туймаады – это наш национальный праздник, который символизирует приход долгожданного лета. С каждым годом праздник проходит все ярче и красочнее, а гости всегда все нарядные, в национальных костюмах.

Очень здорово, что люди готовились к рекорду Гиннесса заранее, сшили костюмы. Считаю, что мы сегодня побили два рекорда, первый по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде, второй по самому большому осуохаю. Если в 2012 году в установлении рекорда Гиннесса по самому большому осуохаю приняли участие 15 293 человека, то сегодня, после установления очередного рекорда Гиннеса, 16 тысяч 620 человек станцевали осуохай. Так что мы побили свой собственный же рекорд.

Наталья НАМЧУДИНОВА, жительница города Якутска:

— Ысыах — долгожданный праздник встречи лета, обновления природы. Лето мы всегда встречаем с трепетом, волнением и новыми надеждами. Мне очень нравится, что в последнее время якутский народ активно возрождает традиции, обычаи, именно поэтому к нам регулярно приезжают гости из регионов России и стран, которые, увидев наш национальный праздник, начинают приобщаться к нашей культуре и традициям.

Поздравляю всех якутян, жителей города Якутска, руководство Окружной администрации с установлением еще одного рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в национальной якутской одежде.