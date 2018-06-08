Фактом нападения собаки на малолетнего ребенка в Якутске займется следком

В ряде средств массовой информации появились публикации о том, что на территории садово-огроднического товарищества «Надежда» швейцарская овчарка, вырвавшись со двора, набросилась на играющих детей.

Как указано в материалах, в результате ребенку потребовалось вмешательство врачей, в том числе, помощь психолога.

По данному факту органами внутренних дел начата проверка.

В целях более полного и объективного выяснения обстоятельств и причин произошедшего, для установления степени ответственности лиц, виновных в произошедшем, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) была инициирована передача материалов проверки по данному факту в производство регионального СК России.

7 июня 2018 года постановлением заместителя прокурора г. Якутска материал проверки изъят из органов внутренних дел и передан в следственные органы СКР по Республике Саха (Якутия) для проведения процессуальной проверки и принятия соответствующего решения.