Ежедневный Гороскоп. Вторник 4 июля 2017 г.

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Оповещение о луне

До 9:30 вечера, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Смотрите за телефоном! По какой-то причине ваша домашняя рутина будет прервана. Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. Кто-то, кого вы меньше всего ожидаете, может постучать в вашу дверь. Запасите холодильник яствами, потому что еда очень привлекательна, когда дела идут неустойчиво.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Помните обо всем, что вы говорите и делаете сегодня (больше, чем обычно), потому что это ваш случай для вашего знака. Поэтому замедлитесь и расслабьтесь. Подумайте, прежде чем говорить или действовать. С другой стороны, у вас могут быть какие-то гениальные идеи, поведайте о них позже.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своим финансовым состоянием, потому что сегодня что-то прервется. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. В финансовых вопросах могут быть ошибки. Точно так же что-то, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или сломано. Будьте начеку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня будут происходить различные непредсказуемые и неожиданные события, поэтому вы чувствуете себя немного нервными и настороженными. Вы почти можете понять, что что-то идет к вам. Остерегайтесь от импульсивных, опрометчивых действий. Подумайте, прежде чем говорить или действовать. Ожидайте неожиданностей (что понятно, почти невозможно).

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня для вас беспокойный день по разным причинам. Только вы знаете, почему. Что-то, что происходит за кулисами, может настигнуть вас. Или вы можете быть в восторге от чего-то, особенно интересно, случится ли это. (Вероятно, да.) Просто имейте в виду.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг может удивить вас или бросить вам сегодня вызов. Или, возможно, сегодня вы встретите интересного человека, потому что что-то, связанное с вашими отношениями с друзьями и группами, будет вас огорчать. Надеемся – это восхитительный сюрприз.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, разговаривая с родителями, боссами и VIP-персонами сегодня, потому что они могут реагировать таким образом, который отличается от того, что вы ожидаете. Это потому, что сегодня немного странный день для вас. Если вы беспокоитесь о том, какой может быть их ответ, не спрашивайте сегодня. В любом случае, осторожно поинтересуйтесь. Не уходите с работы на день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок будут прерваны, изменены или отменены сегодня для многих из вас. Точно так же учебные расписания могут измениться, потому что сегодня в воздухе много непредсказуемых элементов. С другой стороны, вы можете встретить кого-то интересного или узнать некоторые сочные сплетни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Двойная проверка информации о банковских услугах, налогах, долгах, наследствах и проблемах страхования, потому что сегодня возможны ошибки и неожиданные изменения. Когда дело доходит до финансов – оставайтесь на вершине вещей, чтобы вас не застигли врасплох. Никто не хочет, чтобы это произошло.

Козерог (22 декабря 19 января)

Если у вас есть планы с близкими друзьями или партнерами, то сегодня ожидается несколько изменений. Фактически, в идеале, выделите дополнительное время, чтобы вы могли справиться с неожиданностью. Кто-то может выдвинуть некоторые неожиданные требования или не выполнить свою приверженность вам. Может быть что угодно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий режим изменится сегодня из-за нехватки персонала, сбоев в электропитании, компьютерных сбоев, сбоев в работе оборудования или, может быть, ваш сумасшедший, безумный босс прыгнет на стол и закричит на всех. Кто знает? Ваш день не будет протекать, как планировалось.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны знать, что это день, подверженный несчастным случаям для их детей, поэтому они нуждаются в дополнительной бдительности. Подобным образом, романтические отношения могут пострадать от неожиданных задержек, ссор или недоразумений. Будьте здоровы, потому что это просто мимолетное темное облако на вашем горизонте.