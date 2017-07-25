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25 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 25 июля 2017 г.

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Уведомление о луне

После 6:30 утра сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и принимать важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это игривое, веселое время! (Если вам повезет – вы в отпуске.) Тем не менее, сегодня вы будете рады, если сможете сделать что-то, чтобы лучше организоваться. У вас есть много проектов, с которыми вы работаете – почему бы не разобрать этот материал?

Телец (20 апреля — 20 мая)

На данный момент вы занимаетесь вопросами дома, семьи и недвижимости. Много интересного вокруг происходит! Многие из вас также ремонтируют или приобретают мебель. Однако сегодня вы чувствуете игривость и причудливость. Почему бы не потратить немного времени на хорошее поведение?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Короткие поездки и занятый, быстрый темп, они сейчас важны для вас. Однако сегодня домашний ремонт и семейные разговоры будут важны как никогда. Вы хотите просветить других и поделиться своими умными взглядами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам интересно знать о многом. Вы хотите быть «в теме» и сообщать о том, что происходит вокруг вас. На этой неделе основное внимание уделяется деньгам и денежным потокам. И сегодня вы полны умных идей. Сегодня вы будете доверять своим соблазнам больше, чем ваш интеллект.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это мощное время, потому что Солнце и огненный Марс оба в вашем знаке повышают вашу энергию и вашу уверенность. Они привлекают к вам людей и благоприятные ситуации. Сегодня денежные идеи и проблемы, связанные с покупками, зарабатыванием и денежным потоком, являются вершинами вашего меню.

Дева (23 августа — 22 сентября)

И Луна, и Меркурий сегодня в вашем знаке, что вам подходит. Меркурий – ваш правитель. И когда Луна находится в вашем знаке, это усиливает вашу реакцию на все, плюс это приносит вам дополнительную удачу!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Исследования любого рода пойдут хорошо сегодня, потому что вы настроены, сосредоточены и счастливы работать в одиночку или за кулисами. Вы не упустите детали, и вы останетесь на курсе с вашей задачей. Тем не менее, взаимодействие с группой, особенно конкурентные взаимодействия, могут отвлечь вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможность встречи и знакомства с женщиной (возможно, кем-то моложе) будет значительным сегодня. У вас может быть что-то, что вы действительно хотите сказать, потому что ваши амбиции сейчас возбуждаются. Вы знаете, что вы сияете в глазах других, и поэтому вы хотите произвести большое впечатление!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе вам понравится путешествие любого рода. Сегодня, однако, почему-то личные данные о вашей личной жизни окажутся публичными, особенно в глазах боссов, родителей и VIP-персон. При необходимости выполните некоторые упреждающие действия. Оставайтесь на вершине ситуации.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сделайте что-то другое сегодня! Вы чувствуете беспокойство и страсть к приключениям. Если вы можете куда-то путешествовать – непременно сделайте это. Тем не менее, вы будете так стимулированы, что сможете научиться чему-то захватывающему и новому, потому что в основном вы хотите расширить свой опыт в мире. Да!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Помните, что вам нужно больше спать на этой неделе, потому что вам это нужно. Между тем, сегодня ваше внимание к совместной собственности, наследствам, налогам, долгам и деталям резюме поможет вам связать некоторые свободные цели. Вы, возможно, не заставите все это уйти, но вы можете свести к минимуму все, что вас затормаживает.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хорошее время для работы. Вы не возражаете, потому что у вас есть энергия, чтобы дать что-то, что у вас есть. Сегодня, однако, потому что Луна противоположна вашему знаку, вы должны идти больше на уступки, когда имеете дело с другими. Бывает.

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