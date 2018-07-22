Ежедневный гороскоп. Воскресенье 22 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поездки, связанные с работой, порадуют вас сегодня. Это приятный день на работе (если вы трудоголик), потому что вы пообщаетесь с коллегами, и они будут поддерживать вас. Какую бы задачу вы ни выбрали для себя, вы создадите возможности для будущего обогащения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это веселый день! Вы в приподнятом настроении и счастливы! Примите все приглашения на вечеринки, потому что это то, что вы хотите сделать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для изучения возможностей недвижимости. Это также идеальный день для развлечения дома, потому что все ваши отношения с членами семьи будут теплыми и дружелюбными. Работайте над тем, чтобы сделать свой дом более комфортным и привлекательным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете заработать своими талантами мастера слова. Вот почему сегодня для вас это хорошо отразится в продажах, маркетинге, обучении и актерском мастерстве. Отличный день для коротких поездок, поездок и бесед с другими. Ваше позитивное отношение создаст для вас позитивные вещи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для финансов. Вы можете увеличить свои доходы и изучить возможности трудоустройства. Поскольку ваш денежный поток усиливается, вы можете совершить удачные покупки.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня справедливая Венера находится с денежными мешками Юпитера. Вот почему вы чувствуете себя счастливым и оптимистичным! Именно поэтому вы чувствуете себя щедрыми к другим, и в свою очередь, мир щедр к вам. Примите приглашения для общения. Будьте дружелюбны со всеми. Ваше очарование привлечет для вас удачу!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете наслаждаться одиночеством в прекрасной обстановке. Воспользуйтесь всеми шансами на уединение. Что вам необходимо — это восстановления себя приятным способом, желательно с горячей ванной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это интересный день! Наслаждайтесь общением с творческими людьми. Дружба настолько теплая, может быть, друг станет вам еще ближе? Вы можете встретить кого-то другого или из другой культуры. Вы чувствуете себя позитивно и восторженно от своих будущих целей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня очень легко произвести хорошее впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, потому что звезды вам благоволят. Венера в верхней части вашей карты вместе с денежными мешками Юпитера заставляет вас выглядеть богатыми и успешными в глазах других. Вы будете использовать это влияние, чтобы помочь кому-то, если сможете.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня у вас появится возможность попутешествовать! Используйте все шансы сделать что-то, чтобы расширить горизонты. У вас также может возникнуть желание продолжить обучение или узнать что-то новое. Между тем, романтика с кем-то другим или из другой культуры может расцвести.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Держите карманы открытыми, потому что деньги и активы от других могут принести вам пользу сегодня. Это потрясающий день, чтобы решить, как разделить что-то или поделиться наследством, потому что вы будете смеяться до самого упада!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня оптимистичны, теплы и солнечны. Люди очаровательны — и вы тоже. Не только это замечательный день для общения, это отличный день для наведение сломанных мостов, если у вас были проблемы с кем-то. Все хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Децл делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы веселы, оптимистичны и обаятельны. Вы также умны, смелы и расслаблены с другими. Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. Начните направлять свою энергию в одном направлении. Физические занятия имеют первостепенное значение. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!