Ежедневный гороскоп. Среда 22 августа 2018

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Общество
Сегодня день рождения журналиста
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Экономика
Энергетики завершают модернизацию дизельной электростанции в Верхневилюйске
21.08.2018, 23:31
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 23:20
Экономика
Молодые энергетики провели субботник на детской площадке
21.08.2018, 22:56
Столица
Анонс
Открытость власти: 24 августа – Единый информационный день
21.08.2018, 22:32
Красота & Здоровье
Реанимация: как возвращают дыхание самым маленьким
21.08.2018, 22:30
Общество
Резонанс
Турчак озвучил предложения от партии по совершенствованию пенсионной системы
21.08.2018, 22:25
Культура & Образование
Анонс
В столице пройдет книжный фестиваль «Читающая Якутия»
21.08.2018, 22:17
Республика
Три дня счастья
21.08.2018, 21:45
Общество
«Прикоснись к струне гитарной…»
21.08.2018, 21:38
Политика
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов госдумы и сенаторов
21.08.2018, 20:54
Желток
Фотофакт
Экс-кандидат в мэры Якутска отправил дочку учиться в Америку
21.08.2018, 19:55
Общество
Семья Ивановых отметила золотую свадьбу
21.08.2018, 18:40
Красота & Здоровье
Где и зачем прививаться от гриппа?
21.08.2018, 17:59
Экономика
Александр Слоик: У якутских энергетиков опыта в работе больше, чем у иностранных коллег
21.08.2018, 17:52
Политика
Что сделала Якутская городская Дума для жителей столицы?
21.08.2018, 17:38
Красота & Здоровье
Авиаторы Якутии сдали кровь для пациентов Медцентра
21.08.2018, 17:20
Экономика
Якутия получила от Чукотки предложение по освоению Севморпути
21.08.2018, 17:08
Футуролог
Резонанс
Платон Шамаев: Знать не знаю господина Степана Петрова
21.08.2018, 17:06
Общество
График плановых отключений электричества на 22 августа
21.08.2018, 17:00
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 16:44
Происшествия
В Якутске сбили пенсионерку. По словам водителя, он ее попросту не заметил
21.08.2018, 16:35
Происшествия
Фотофакт
Браконьеры пробили лодку инспекторам охраны природы 
21.08.2018, 16:29
Экономика
НК «Туймаада-нефть»: Расстояния нам не страшны
21.08.2018, 16:18
Происшествия
Фотофакт
Тройное ДТП на улице Чернышевского в Якутске
21.08.2018, 15:58
Культура & Образование
Резонанс
Эксперт: Теперь позиции родных языков только усилились
21.08.2018, 15:38
Происшествия
В Хангаласском районе примерно в одно и то же время в разных ДТП погибли двое
21.08.2018, 15:23
Экология
Якутских овцебыков ждет Магадан
21.08.2018, 15:08
Культура & Образование
В Пушкинке бесплатно покажут якутские фильмы
21.08.2018, 14:55
Происшествия
После пожара в «Зимней вишне» в якутских ТЦ найдено 1500 нарушений
21.08.2018, 14:40
Общество
Фотофакт
В праздник Курбан Байрам в Якутске разделывали барана под окнами жилого дома
21.08.2018, 14:20
Путешествия
Чтобы встретиться с оленеводами, путешественник из Чехии шесть дней провел в горах Якутии
21.08.2018, 14:08
Общество
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21.08.2018, 13:39
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21.08.2018, 13:12
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21.08.2018, 13:00
Столица
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В каких кварталах Якутска сегодня отключат воду
21.08.2018, 12:49
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21.08.2018, 12:40
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Футуролог
22 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Среда 22 августа 2018

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы отлично выглядите для других и они принесут вам пользу. Сегодня вы можете получить богатство, активы, деньги, услуги и подарки от кого-то. Кроме того, у вас высокий уровень мощности самым интенсивным образом. Используйте это для вашего кредита!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы обожаете путешествие, потому что хотите расправить свои крылья. Вы хотите чему-то научиться, поэтому вас привлекают люди, которые являются учителями, авторами или в средствах массовой информации. Вам понравится разговаривать с кем-то, кто знает больше, чем вы и имеет другую сферу опыта.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для обсуждения наследования или того, как разделить или поделиться чем-то, потому что вы будете пахнуть, как роза! Аналогичным образом, это хороший день, чтобы обратиться к банку или финансовому учреждению за кредитом или ипотекой. У вас прикосновение Мидаса!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это факт, что вам придется идти более на уступки, имея дело с другими людьми сегодня. Немного компромисса, вот и все. Будьте близки и дружелюбны. Это потому, что Луна сегодня противоположна вашему знаку и так оно и работает.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваше чувство долга и служения усиливается, поэтому оно будет радовать вас, чтобы помочь кому-то другому или работать от их имени. Не делайте этого по-крупному и очевидно, не играйте в мученическую игру. Оно не выплачивает роялти.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это веселый день! Играйте на тихо, если сможете. Возьмите длинный обед или рано уходите на работу. Присоединяйтесь к своим приятелям для счастливого часа. Фильмы, художественные открытия, галереи, спортивные мероприятия и веселые времена с детьми – вот отличный выбор для вас сегодня. Вы в очень творческом настроении!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы предпочитаете спрятаться в кокон у себя дома и расслабиться. Определенно. Иногда вы ведете себя безумно в течение нескольких дней и ночей подряд. Затем вы вдруг превращаетесь в тыкву и должны рухнуть дома и отдыхать. Это один из тех дней.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас позитивное настроение, потому что вы чувствуете оптимизм в отношении своего будущего и это дает надежду! Вот почему вы быстро двигаетесь, быстро размышляете и очень хотите поговорить со всеми, когда вы занимаетесь амбициозным списком дел. Возможно, вы даже совершите короткую поездку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для финансовых вопросов и переговоров. Ваше участие в дискуссиях о доходах или любых финансовых сделках принесет пользу вам. Ищите способы увеличить свой доход, потому что вы можете сделать это сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это приятный, легкий день, поэтому вы чувствуете себя счастливым. Вам также понравится домашний мир и счастье. Кроме того, это отличный день для бизнеса. Вы хотели большего? (Ну, вам нравится быть популярным и ваши друзья любят вас. Будете ли это делать?)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете себя благословленным всем миром и счастливы быть в своей шкуре сегодня. Тем не менее, вы предпочтете быть сдержанным и работать самостоятельно или за кулисами. Вы знаете, что у вас хорошие отношения с боссами и родителями, и это хорошо. И так должно быть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши взаимодействия с друзьями и группами сегодня сильны, а также приятны. На самом деле разговор с кем-то, возможно, с женщиной, принесет вам пользу. Что-то произойдет, что расширит ваш мир. Вы можете присоединиться к клубу или Ассоциации или познакомиться с кем-то необычным.

Если ваш день рождения сегодня

Писатели Леонид Пантелеев и Рэй Брэдбери, актрисы Ирина Скобцева, Лара Харрис, Кэйко Китагава и Равшана Куркова, актеры Ричард Армитидж,  Родриго Санторо и Марат Башаров, певец Марк Тишман и ведущий Джеймс Корден делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы уверены и общительны. У вас большое сострадание и вы заботитесь о своих близких. Это год, чтобы принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Естественно, вы должны быть готовы действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

Источник: SAKHALIFE.RU
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