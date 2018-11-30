Этномода — якутяне поражены дизайнами национального костюма

В Якутске стартовал международный фестиваль этномоды «Солнечный олень»

30 ноября в Якутске торжественно открылся Третий международный кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный олень». Автор фестиваля – Яна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, заслуженный работник культуры РФ и РС(Я). Проект проходит под девизом «Лети по миру, символ дружбы – Солнечный олень».

В Третьем кочующем фестивале участвуют 63 модельера-дизайнера из Казахстана, Монголии, Забайкальского и Хабаровского краев, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Таймырского долгано-ненецкого автономного района, а также мастеров из 20 улусов Якутии, города Якутска, 9 специализированных учебных заведений, школьных и дошкольных учебных заведений. Каждый из них — подчеркивает своим творчеством ценность и уникальность традиционного национального костюма, его многообразие и самобытность в сочетании с тенденциями современной моды.

Основные организаторы: Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, Творческий союз мастеров «Уус» РС(Я), Союз дизайнеров РС(Я). Фестиваль проводится при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

«Солнечный олень» — уникальное событие в мире моды. Первый фестиваль состоялся с 4 по 6 марта 2016 года в Якутске в рамках празднования Дня народного мастера РС(Я). Второй фестиваль – в поселке Агинское Забайкальского края под девизом «Золотая нить наших предков» и был посвящен 80-летию со дня образования дважды орденоносного Агинского Бурятского автономного округа и 50-летию Центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

Фестиваль дарит модельерам прекрасную возможность продемонстрировать свой талант перед широкой аудиторией, познакомит зрителей с особенностями этнических костюмов, красотой и разнообразием культур разных народов.

На открытии международного события зрителям было представлено потрясающе красочное и колоритное театрализованное представление с участием студенческого ансамбля танца «Битии» Якутского педагогического колледжа им.С.Ф. Гоголева, эвенкийского фольклорного ансамбля «Гиркилэн», образцового коллектива РФ, народного ансамбля танца «Сюрприз», народного ансамбля современного танца «Тетрис». Образ солнечного оленя воплотила Александра Павлова, «Мисс Республика Саха (Якутия)-2015».

Были представлены коллекции участниц фестиваля: «Монгольские мотивы» — Баянжаргал Баяндуурэн, Монголия; «Восточные мотивы» — Колиева Хурдан, Казахстан; «Наследие Энчи» — Таханова Зинаида, Алтай; «Магия духа» — Творческая мастерская «Далитай», Шадапова Ханда, Бурятия; «Стародавний век золотой» — Милованова Татьяна, Театр костюма и пластики Калмыцкой государственной филармонии, Калмыкия; «Древо жизни» — Болгоева Валерия, Таймыр; «Соохорой түбэрөөн» — Жалсанова Дарима, Забайкальский край.

Кроме того, зрители оценили коллекцию «Северянки» якутского художника-модельера Лидии Будищевой. Реконструкция этнографического костюма русских старожилов Якутии вошла в число проектов общенационального значения в области культуры и искусства и была удостоена гранта Президента России.

Работы участников «Солнечного оленя» оценит жюри во главе Раушан Канапьяновой, автора и координатора проекта «Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», конкурс «ЭтноАксессуар» — жюри во главе Александра Гоголева, директора Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».

Фестиваль этнической моды «Солнечный олень» откроет новые имена в мире моды, подарит жителям Якутии незабываемые впечатления. На протяжении двух дней мастера и дизайнеры представят разнообразные коллекции и аксессуары.