Эта коварная аневризма

— Есть коварные заболевания, которые застают человека врасплох среди полного благополучия и отнимают здоровье, а нередко и жизнь, — написала мне доктор медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии Мединститута СВФУ, научный руководитель Регионального сосудистого центра Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Татьяна НИКОЛАЕВА, — в их ряду одним из самых сложных является субарахноидальное кровоизлияние. А ведь об этом знают немногие.

— Что же собой представляет субарахноидальное кровоизлияние, Татьяна Яковлевна? – спросила я ее.

— Субарахноидальное кровоизлияние относится к геморрагическому типу инсульта и чаще всего возникает при разрыве аневризмы. Аневризмы бывают врожденными и приобретенными. Разрывы их могут произойти в любом возрасте. Но чаще всего они возникают в молодом, трудоспособном возрасте, от 25 до 50 лет. Приведу пример. К нам в центр недавно была доставлена женщина 25 лет. Она недавно вышла замуж, работает кассиром в продовольственном магазине. Со слов мужа, она внезапно пожаловалась на сильную головную боль и выпила таблетку аспирина (а это категорически запрещено!). Через некоторое время женщина потеряла сознание, появились судороги в конечностях. Вызвали «скорую», которая немедленно доставила ее к нам. Женщина всегда считала себя здоровой и у врачей не наблюдалась. Курила с 17 лет, алкоголем не злоупотребляла. Никто из родных инсультом не болел. На КТ головного мозга у пациентки были выявлены признаки субарахноидального кровоизлияния. МРТ показало развивающуюся аневризму передней соединительной артерии. На следующий день больная была прооперирована, операция прошла удачно, и женщина быстро пошла на поправку. Этот случай демонстрирует типичное клиническое течение субарахноидального кровоизлияния с развитием сильной головной боли и судорог конечностей.

— Что же послужило причиной приступа?

— Ошибкой был прием аспирина, который спровоцировал кровотечение. Больную спасло то, что приступ произошел при свидетелях, которые вызвали скорую медицинскую помощь и своевременная операция по клипированию аневризмы, что, несомненно, спасло ей жизнь.

— Всегда ли болезнь проявляется так ярко?

— К сожалению, не всегда. Часто головная боль носит терпимый характер, нет судорог, рвоты, боль локализируется в затылочной части и шее, что можно принять за мышечные боли и остеохондроз. В таких случаях больные поздно обращаются за медицинской помощью, что может привести к трагедии.

— А предугадать и предупредить приступ невозможно?

— Это практически невозможно. Для снижения риска заболевания рекомендуется отказ от курения, поскольку эта вредная привычка увеличивает вероятность развития аневризмы. Приобретенные аневризмы являются результатом длительно существующей артериальной гипертензии, церебрального васкулита и других заболеваний. Нередко аневризма церебрального сосуда выявляется случайно при томографии головного мозга. Неразвившиеся аневризмы встречаются у 7 — 8 % взрослого населения. До развития кровоизлияния они протекают бессимптомно. Если у кого-то из ваших родных были больные с субарахноидальным кровоизлиянием, стоит сделать МРТ головного мозга для выявления неразорвавшейся аневризмы. Еще раз подчеркну, что субарахноидальное кровоизлияние – чрезвычайно опасное для жизни заболевание и требует настороженности, своевременной диагностики, но даже при современном лечении риск преждевременной смерти остается высоким.