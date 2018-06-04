Энергетики вновь устранили последствия сильных ветров

Энергетики оперативно устранили последствия шквалистых ветров в Якутии.

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» устранил технологические нарушения и их последствия в сетях напряжения 0,4 кВ, возникшие в субботу 2 июня, в результате сильного ветра.

Энергетики, находящийся с 1 июня в состоянии повышенной готовности, в короткие сроки восстановили электроснабжение населенных пунктов Таттинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Усть-Майского районов, которое было прервано стихией. Шквалистые порывы ветра не обошли стороной и столицу республики: по городу Якутску было зафиксировано 16 технологических нарушений, которые специалисты оперативно устранили.

В течение 2 июня электроснабжение населенных пунктов Центральной Якутии было полностью восстановлено.