Энергетики готовы приступить к эксплуатации Якутской ГРЭС-2

Специалисты Якутскэнерго принимают участие в пусконаладочных работах на Якутской ГРЭС-2.

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» готовы приступить к эксплуатации Якутской ГРЭС-2. Этап подготовки специалистов успешно завершен, и в настоящее время оперативный персонал принимает участие в пусконаладочных работах новой станции.

С начала мая текущего года якутские энергетики участвуют в проверках синхронизации генераторов, проводимых под руководством заказчика и генерального подрядчика строительства. На пробных пусках при малой нагрузке машинистами газотурбинных установок (ГТУ) произведены самостоятельные запуски оборудования под руководством шеф-инженера завода-производителя. На данный момент электротехническое оборудование задействовано почти полностью, и персонал электроцеха ЯГРЭС-2 работает в полноценном сменном режиме. Персонал котлотурбинного цеха выполняет пуск газотурбинных установок, дожимных компрессорных установок, включает оборудование, обеспечивающее пуск турбины – систему охлаждения, антиобледенительную систему. Также в испытаниях, наладке оборудования и процессов заняты специалисты по автоматизированным системам управления технологическим процессом, персонал химического цеха, службы средств диспетчерского и технологического управления и газовой службы. Всего на текущий момент в пусконаладочных работах на ЯГРЭС-2 задействовано более 80 человек оперативного персонала и специалистов.

Для работы на новом объекте кандидаты прошли теоретическое обучение в Учебно-производственном центре подготовки персонала энергетики Якутскэнерго, и стажировку на Якутской ГРЭС. Практическую подготовку энергетики получили на Южно-Сахалинской ТЭЦ, где установлено аналогичное оборудование.

«На сегодняшний момент персонал Якутской ГРЭС полностью готов к самостоятельной эксплуатации новой станции. Конечно, об опыте работы говорить рано, поскольку якутские энергетики первыми на Дальнем Востоке принимают в работу такое оборудование. Но предстоящий период индивидуальных испытаний и функциональных пробных пусков позволит приобрести необходимые практические навыки», — отметил заместитель главного инженера Якутской ГРЭС по эксплуатации Виталий Кривой.

Отметим, что в данный момент на ЯГРЭС-2 проведены пробные пуски всех четырех газотурбинных установок и оборудование готово к комплексному опробованию электрической мощности ГТУ с взятием номинальной нагрузки.