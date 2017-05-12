Егор Борисов выразил соболезнования родным Александра Сафронова

12 мая Егор БОРИСОВ направил телеграмму со словами соболезнований семье выдающегося якутского ученого, члена-корреспондента Российской академии наук, действительного члена Академии наук РС(Я), заслуженного деятеля науки республики, доктора геолого-минералогических наук, профессора Александра САФРОНОВА, скоропостижно скончавшегося на 77-м году жизни в Новосибирске.

В телеграмме отмечен значительный вклад Александра Федотовича в изучение геологии нефти и газа Якутии, развитие нефтегазового комплекса, ставшего одной из наиболее значимых отраслей промышленности в республике. Ученый заложил основу развития прорывных научных исследований в области нефтегазовой геологии на территории Якутии.

Обращаясь к родным и близким покойного, Ил Дархан подчеркнул, что кончина Александра Федотовича – невосполнимая потеря лично для него и для всей республики.

«Будучи дальновидным человеком, он понимал важность реализации совместных разработок, налаживания активного сотрудничества научных институтов Якутии с крупными хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории нашего северного края», — отметил Егор Борисов.

Другим важнейшем направлением работы Александра Сафронова глава назвал составление и издание многотомного труда «Энциклопедия Якутии», ставшего одним из первых региональных научно-популярных универсальных справочников.

Александр Федотович Сафронов родился в 1940 году в Якутске. Окончил геологоразведочное отделение инженерно-технического факультета Якутского госуниверситета. Специализация: геолог-нефтяник. Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, профессор, действительный член Академии наук РС(Я),

Заслуженный деятель науки РС(Я). Специалист в области геологии нефти и газа, автор и соавтор около 300 работ, в том числе 16 монографий.

Занимал посты вице-президента НКК «Саханефтегаз», председателя Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, директора Института проблем нефти и газа СО РАН.