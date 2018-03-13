Депутат Госдумы хлопочет за опального экс-главу

Депутат Госдумы РФ Федот ТУМУСОВ сообщил, что подал ходатайство об отмене меры пресечения для экс-главы Нюрбинского улуса Бориса Попова, сообщает сегодня Sakhaday.ru.

— В Якутский городской суд подал ходатайство об изменении меры пресечения ПОПОВУ Борису Николаевичу. С подписки о невыезде заменить на мое поручительство.

Считаю, что оснований для этого более чем достаточно.

Во-первых, я Бориса Николаевича знаю, и дружим, давно, еще со школьных лет. Учились в одном институте. Затем пригласил на совместную работу в г. Мирный. По моему совету участвовал на выборах главы Нюрбинского улуса и получил доверие народа.

Во- вторых, он является помощником депутата Государственной Думы РФ. И ему по моим поручениям надо ездить по республике.

В- третьих, мы абсолютно уверены в своей правоте и заинтересованы в скорейшем вынесении оправдательного приговора.

Напомним, что в декабре 2016 года Борис ПОПОВ был арестован прямо на рабочем месте, и помещен под стражу. Позже меру пресечения в его отношении суд смягчил на домашний арест, а потом и на подписку о невыезде. И вот теперь депутат Тумусов хлопочет, чтоб его друг и соратник по партии Попов стал выездным, под его личное поручительство.

Бывший глава Нюрбинского улуса обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).