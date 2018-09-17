Бурная осень ТЮЗа

Весьма интересно начался 27 театральный сезон в нашем ТЮЗе. На сегодняшний день весь творческий коллектив находится за пределами Республики.

Так, группа артистов во главе с художественным руководителем театра Алексеем Павловым с 12 по 17 сентября находится в г. Улан – Удэ на обменных гастролях, в рамках Федеральной программы «Большие гастроли».

Артисты театра сыграли 4 спектакля на прославленной сцене Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева – 2 сказки для детворы: «Чороон – сосуд счастья» С. Омолооно (реж. А.Павлов), «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина (реж. А.Титигиров); «Три ночи» по мотивам повести Н.Гоголя «Вий» (реж. А.Титигиров) для подростков и по мотивам классической трагедии У. Шекспира «Ричард III» (реж. Д.Тутаев) в главной роли народный артист РС(Я) Алексей Павлов. Успех превзошел все ожидания. Полные залы и бурные аплодисменты, после каждого спектакля подарили много радостных, счастливых минут нашим артистам. Зрители не спешили расходиться – фотографировались с героями спектакля, с удовольствием общались с артистами.

Вторая группа коллектива театра во главе с Александром Титигировым приняли участие в Международном фестивале театрального искусства TERRITORIЯ в Красноярске. Этот известный, очень креативный фестиваль представляет классику современного мирового театрального искусства и экспериментирует с формой. Участники фестиваля побывали на лекциях и мастер классах выдающихся режиссеров, актеров, художников и продюсеров в области театрального искусства, таких как Евгений Миронов, Роман Должанский, Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова и т.д.

Посмотрели лучшие спектакли московских и региональных театров, а также спектакли-победители Третьего регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», посетили выставку «Где я буду» — избранные работы из коллекции ММОМА. Познакомились с известными творческими личностями, нашли единомышленников и надеется, что творческий союз будет долговечным.

Наш коллектив очень благодарен руководителям театра, за то что, дали уникальную возможность увидеть и оценить тенденции современного театрального искусства, познакомиться с творчеством других театров.

Молодая артистка Елизавета Далбараева получила приглашение Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина принять участие в спектаклях русского театра во время гастролей в г. Благовещенске. Это большой творческий стимул для молодой артистки.

Вот такие интересные события происходят в нашем театре. А с 19 по 24 сентября якутских малышей ждут спектакли знаменитого Бурятского театра кукол «Ульгэр», спешите приобрести билеты, порадуйте себя и своих детей!