Букет наград от Ил Дархана

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Төрөөбүт төрүт тыллары үөрэтии  туһунан Саха сирин суруйааччыларын союһун  правлениятын сайабылыанньата
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На главном якутском празднике прозвучат забытые народные песни 
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13.06.2018, 11:50
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Продолжается завоз котельного топлива в районы Якутии
13.06.2018, 11:40
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13.06.2018, 11:20
Происшествия
Вынесен приговор в отношении предпринимателя за дачу взятки
13.06.2018, 11:10
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Родовые общины примут участие в конкурсе национального костюма
13.06.2018, 11:00
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13.06.2018, 10:45
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13.06.2018, 10:10
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В Якутии закреплен правовой статус тренеров, осуществляющих спортивную подготовку
13.06.2018, 10:00
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13.06.2018, 9:50
Республика
В Алданском районе отпраздновали День России
13.06.2018, 9:40
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13.06.2018, 9:30
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13.06.2018, 9:20
Культура & Образование
Джида, Байбал, Аскалон и другие споют сегодня на благотворительном концерте
13.06.2018, 9:10
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13.06.2018, 6:00
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12.06.2018, 17:45
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ТЮЗ закрывает 26 театральный сезон «Сказкой о царе Салтане»
12.06.2018, 16:30
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Пропавший мужчина благополучно встретил День России дома благодаря спасателям
12.06.2018, 16:13
Политика
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12.06.2018, 15:25
Общество
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Букет наград от Ил Дархана

За заслуги в области здравоохранения, образования и дошкольного воспитания детей, культуры и искусства, социальной защиты населения, охраны природы, сельского хозяйства, алмазодобывающей промышленности, транспорта, пожарной безопасности, местного самоуправления, физической культуры и спорта, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АЛЕКСАНДРОВОЙ Софье Лаврентьевне, главному врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Амгинская центральная районная больница», Амгинский улус (район);

РЕШЕТНИКОВОЙ Елене Всеволодовне, заместителю главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», город Якутск;

СЛЕПЦОВОЙ Наталье Михайловне, врачу рентгенологу государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;

ЭВЕРСТОВОЙ Алевтине Васильевне, главному врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ВЕРХОВЦЕВУ Анатолию Дмитриевичу, начальнику цеха доводки «Эбелях» прииска «Маят» акционерного общества «Алмазы Анабара», Булунский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АНТИПОВОЙ Людмиле Александровне, фельдшеру-лаборанту бактериологической лаборатории государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская городская клиническая больница», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПАВЛОВУ Егору Авксентьевичу, директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Кобяйский краеведческий музей имени П.Д. Степанова», Кобяйский улус (район);

СТЕПАНОВОЙ Елене Григорьевне, директору муниципального бюджетного учреждения «Бердигестяхский краеведческий музей», Горный улус;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

СЕМЕНОВОЙ Анне Ильиничне, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 32 “Кэскил” с. Кылайы», Усть-Алданский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АЛЕКСАНДРОВУ Владиславу Парфеньевичу, старшему государственному инспектору Республики Саха (Якутия) по охране окружающей среды Оленекской инспекции охраны природы Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АНДРЕЕВОЙ Дарии Петровне, специалисту государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», город Якутск;

МАМОНТОВОЙ Анне Витальевне, начальнику Управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в Олекминском районе;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ХАРЛАМПЬЕВУ Николаю Ивановичу, инженеру по эксплуатации аэродромов филиала «Аэропорт Маган» федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МАКСИМОВОЙ Людмиле Макаровне, преподавателю иностранного языка, заведующей отделением государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум», город Якутск.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АЛДАТОВУ Зарему Муратовну, начальника управления администрации муниципального образования «Мирнинский район»;

ЛЕБЕДЕВУ Матрену Васильевну, руководителя клиентской службы в Аллаиховском улусе (районе) государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Якутске Республики Саха (Якутия);

НИКОЛАЕВУ Альбину Ивановну, начальника отдела государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Верхневилюйском улусе (районе);

ПОПОВУ Зою Гаврильевну, артистку драмы автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр им. П.А. Ойунского», город Якутск;

СИДОРИНА Валерия Юрьевича, первого заместителя главы муниципального образования «Усть-Янский улус (район)»;

СУТАКОВУ Аграфену Егоровну, доярку сельскохозяйственного производственного кооператива «Бетюнь», Амгинский улус (район);

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

БАНДЕРОВА Ивана Анисимовича, ветерана Великой Отечественной войны, Среднеколымский улус (район);

БОРИСОВУ Раису Михайловну, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум», город Якутск;

ВАСИЛЬЕВА Гаврила Гаврильевича, ветерана труда, Усть-Алданский улус (район);

ДЕРЯГИНА Сталика Николаевича, главу администрации городского поселения «Поселок Чульман», Нерюнгринский район;

ЗАХАРОВУ Галину Васильевну, главного специалиста-эксперта отдела государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), город Якутск;

ИВАНОВУ Валентину Давыдовну, культурного организатора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Ленский район;

ИСАЕВА Петра Николаевича, ветерана Великой Отечественной войны, город Якутск;

ЛУГИНОВА Николая Васильевича, генерального директора государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), город Якутск;

МОНАСТЫРЕВУ Надежду Семеновну, главного специалиста государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление социальной защиты населения и труда г.Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

НИКОНЕНКО Николая Ивановича, сменного водителя Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности», город Якутск;

ОБУХОВА Юрия Михайловича, генерального директора компании «Каро-продакшн», город Москва;

ПАВЛОВА Степана Иннокентьевича, заместителя директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары», город Якутск;

ПОЦЕЛУЙКО Ольгу Николаевну, председателя Якутской республиканской общественной организации Ленской бассейновой организации профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации, город Якутск;

РЕЙНБУША Александра Владимировича, старшего горного диспетчера прииска «Маят» акционерного общества «Алмазы Анабара», Жиганский национальный эвенкийский район;

СЛЕПЦОВУ Агафию Матвеевну, старшего контролера-ревизора государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), город Якутск;

ТАРАСОВУ Марину Игоревну, диспетчера пожарной части №1 по охране г. Олекминске отряда государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 28 по муниципальному району «Олекминский район» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)»;

ХОРОША Анатолия Ивановича, начальника Г-2 Тюмяти Тиксинского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Булунский улус (район);

ЮРЧЕНКО Людмилу Гармаевну, заведующую хозяйством отдела эксплуатации зданий и сооружений муниципального казенного учреждения «Управление делами» городского округа «город Якутск».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
06 июня 2018 года
№ 2645

Источник: http://ysia.ru/ofitsialno/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-6/
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