Банк «Таатта» в Якутске закрыт

Сегодня, 3 июля клиенты банка «Таатта» в Якутске наткнулись на закрытые двери. News.Ykt.Ru сообщает, что уволилось начальство организации. Информацию частично подтвердили в самом банке.
«Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей», — сообщил News.Ykt.Ru представитель «Таатты», отказавшись от дальнейших комментариев.
По данным клиентов банка, представители организации обзванивали их с просьбой закрыть счета.
Председателем правления банка «Таатта» является Дмитрий Соловьев.
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