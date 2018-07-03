Банк «Таатта» в Якутске закрыт

Сегодня, 3 июля клиенты банка «Таатта» в Якутске наткнулись на закрытые двери. News.Ykt.Ru сообщает, что уволилось начальство организации. Информацию частично подтвердили в самом банке.

«Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей», — сообщил News.Ykt.Ru представитель «Таатты», отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным клиентов банка, представители организации обзванивали их с просьбой закрыть счета.

Председателем правления банка «Таатта» является Дмитрий Соловьев.

