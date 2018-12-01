Айсен Николаев встретился с российским министром

В Москве 29 ноября прошла рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым.

Глава республики и руководитель федерального ведомства обсудили перспективы взаимодействия по вопросам развития научной сферы, создания современной образовательной инфраструктуры. Кроме того, стороны затронули ряд вопросов, касающихся достижения нового качественного уровня в сфере высшего образования, научных исследований, создания на территории Якутии научно-образовательных центров.

Айсен Николаев внес предложение о заключении соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ, Российской академией наук и Республикой Саха (Якутия). По мнению Главы Якутии, соглашение могло бы способствовать решению задач, связанных с развитием науки и новых технологий.

Лидер республики также затронул вопрос финансирования из федерального бюджета дальнейшей реализации Программы комплексных научных исследований в Якутии, направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы. Айсен Николаев отметил, что в целях получения качественных научных результатов по итогам реализации II этапа Программы Комплексных научных исследований регионом предлагается включить финансирование программы в подпрограмму «Фундаментальные научные исследования» госпрограммы РФ «Развитие науки и технологий».

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, связанные с созданием крупных научных центров на территории Якутии, это Всемирный центр мамонта и Международный центр климатических испытаний.

«Наша республика, в силу своих физико-географических особенностей, является безусловным лидером по количеству находок остатков мамонтовой фауны, вызывающих большой интерес со стороны мирового научного сообщества. В настоящее время в Якутии основной научный потенциал по исследованию мамонтовой фауны сосредоточен в Академии наук РС (Я). Создание в республике мощного научного центра, оснащенного передовым высокотехнологичным оборудованием, позволит проводить весь спектр научных исследований с привлечением широкого круга экспертов», – подчеркнул Айсен Николаев.

Создание Международного центра климатических испытаний даст положительный эффект в различных областях машиностроения, материаловедения, авиационной и космической отраслях, в биологии и медицине. Проект, предусматривает создание необходимой инфраструктуры, строительство полигонов и объектов для проведения климатических испытаний во всех ключевых отраслях жизнедеятельности региона.

Стороны также коснулись вопросов по созданию и строительству современной образовательной инфраструктуры для учреждений высшего, школьного и дошкольного образования.

Михаил Котюков отметил высокий потенциал развития науки и высшего образования в регионе. Министр подчеркнул, что Якутия демонстрирует значительные успехи в сфере открытия и внедрения научных исследований и разработок. Он также поблагодарил Айсена Николаева за поддержку научных организаций и институтов в республике, системы высшего образования и заверил, что ряд предложений и проектов, связанных с развитием научно-исследовательского потенциала Якутии, обязательно найдут поддержку со стороны федерального ведомства.