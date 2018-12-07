6 декабря глава Якутии Айсен Николаев встретился с председателем Японского банка для международного сотрудничества JBIC г-ном Маэда Тадаси.

Стороны обсудили варианты сотрудничества при реализации инвестиционных проектов с участием японских компаний на территории Якутии. Господин Маэда заверил готовность японского банка оказать поддержку проектов в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Также рассмотрена возможность финансирования третьего этапа строительства круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» в городе Якутске, намеченного на 2019 год.

Глава республики и председатель банка отметили необходимость создания совместной рабочей группы по выбору приоритетных инвестиционных проектов с участием представителей республики, Японского банка для международного сотрудничества JBIC и Российско-Японского инвестиционного фонда.

Айсен Николаев и г-н Маэда Тадаси выразили готовность к расширению направлений взаимодействия и рассмотрели возможность подписания Соглашения о сотрудничестве. Напомним, между Правительством республики и Японским банком для международного сотрудничества JBIC на полях IV Восточного экономического форума в сентябре этого года подписан Меморандум о взаимодействии.

Японский банк для международного сотрудничества JBIC является крупнейшим государственным финансовым учреждением, принадлежащим Правительству Японии. Банк был создан в 1999 году путем слияния Экспортно-импортного банка Японии и Фонда экономического сотрудничества. Объединенный объём зарубежных инвестиций и займов нового банка составил 4 948,2 млрд иен (41,2 млрд долларов), что превышает соответствующие показатели Всемирного банка (29 млрд долларов). Основной целью финансового института является развитие экономического сотрудничества между Японией и зарубежными странами. Банк предоставляет инвестиции за рубежом и проявляет большой интерес к проектам, реализуемым в регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Якутии.