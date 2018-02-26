Айсен Николаев: Все плановые показатели по сельскому хозяйству должны быть выполнены

В 2018 город Якутск должен выполнить все планы по производству сельхозпродукции. Об этом сказал глава Якутска Айсен Николаев в ходе заседания Координационного совета по развитию столичного агропояса. Члены совета заслушали отчет за 2017 и обсудили планы на текущий год.

По словам руководителя Управления сельского хозяйства Окружной администрации Николая Афанасьева, в 2017 году городскому округу удалось сохранить положительную динамику по основным показателям – поголовью крупного рогатого скота, птицы, производству яиц и овощной продукции. На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 4020 голов, из них — 1774 коровы, 3200 лошадей, 12774 свиней, 397 355 голов птицы. Валовый сбор картофеля составил 12042 тонн, овощей — 8465 тонн.

В связи с погодными условиями лета 2017 года, связанные с длительной засухой не были достигнуты плановые показатели по зерновым и кормовым культурам.

Члены совета также заслушали отчет о деятельности микрокредитной финансовой организации «Фонд развития городского округа «город Якутск», учредителем которого является Окружная администрация. Фонд работает три года, благодаря его поддержке многие сельхозтоваропроизводители начали системно работать в пользу агропромышленного комплекса. В 2017 году капитализация фонда была увеличена на 20 млн рублей, заемщиками фонда стали 23 предпринимателя. Большая часть этих средств была направлена на приобретение сельхозтехники. Всего было приобретено 33 единицы, в том числе 1 комбайн и 11 тракторов МТЗ.

В 2018 году продолжится работа по основным направлениям развития столичного агропояса. Основными направлениями сельскохозяйственной политики Якутска в 2018 году станут поддержка сельхозпроизводителей, развитие кормопроизводства, мелиорация сельхозземель. В числе основных задач, стоящих перед городом, – выполнение плана по производству важнейших видов сельзхозтоваров, завершение капитального ремонта в животноводческих комплексах, ввод второй очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей «Саюри», техническое и технологическое обновление аграрной техники для сельхозтоваропроизводителей через микрокредитную финансовую организацию «Фонд развития городского округа «город Якутск».

Продолжится строительство индивидуальных домов для молодых специалистов и семей, проживающих в сельской местности, организация летних трудовых лагерей школьников, поддержка агропрофилированных школ, а также реализация проектов Народной программы. Напомним, ранее проектным офисом были определены 17 проектов, которые будут реализовываться в рамках направления «Агропояс Якутска». В их числе – создание конебазы, фермы по выращиванию дикороссов, организация рыбоводческого хозяйства, строительство нового убойного цеха и цеха по переработке овощей и другие.

В ходе обсуждения столичные аграрии высказали свои пожелания в части предоставления субсидий, оформления земель, решения вопросов с приобретением техники.

Подводя итоги совета, Айсен Николаев подчеркнул важность исполнения всех мероприятий по развитию агропояса.