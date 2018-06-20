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20 июня 2018, 17:20
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Айсен Николаев обозначил точки развития Нерюнгринского района

Вчера врио главы Якутии вернулся из двухдневной командировки в Нерюнгринский район, где лично осмотрел ряд предприятий и учреждений района, проверил ход строительства жилых и промышленных объектов, и обозначил точки развития района на итоговом совещании.

 

Посещение промышленных объектов

В рамках рабочей командировки Айсен Николаев посетил крупные промышленные проекты Нерюнгринского района. Так  18 июня врио Главы Якутии осмотрел горно-обогатительный комбинат «Денисовский» – объект компании «Колмар» – якорного резидента ТОСЭР «Южная Якутия», 19 июня ознакомился с деятельностью предприятий группы «Мечел» — «Якутуголь» и «Эльгауголь», а также побывал на нефтеперекачивающей станции №19 по транспортировке нефти трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Генеральный директор компании «КОЛМАР» Артем Левин рассказал о текущей деятельности и планах якорного резидента ТОСЭР. «В ГОК «Денисовский» в апреле этого года запустили новую обогатительную фабрику. В июле она должна выйти на проектную мощность переработки – 6 млн тонн угля в год, – сказал он. – В ГОК «Инаглинский» сегодня работает двухмиллионная фабрика. Также идет строительство большой фабрики мощностью в 12 млн тонн обогащенного угля в год».

Благодаря ТОСЭР «Южная Якутия» созданы почти 3 000 рабочих мест, в планах еще примерно 4 500. “Уже видна реализация того плана, который «Колмар» представлял руководству нашей страны, – отметил врио, — Мы, конечно, будем и в дальнейшем поддерживать ТОСЭР. Тем более, сегодня есть заявки на включение в число резидентов «Южной Якутии» от потенциальных инвесторов из Олекминского и Алданского районов».

Врио Главы также подчеркнул важность соблюдения экологических стандартов в промышленности. Артем Левин сообщил, что «Колмар» уделяет большое внимание внедрению экологичных технологий в производство. Также по словам руководителя угольной компании, в конце июня запланирован запуск нового шламоотстойника.

19 июня Айсен Николаев и директор по горнодобывающим активам ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов посетили разрез «Нерюнгринский». В этом году здесь планируют добыть 8,5 млн тонн угля. Это напрямую связано с увеличением объема вскрышных работ до 53 млн кубометров, что почти в два раза больше результатов предыдущих лет. Запасы угля на разрезе сегодня составляют 98 млн тонн, из них 93 млн – высококачественный коксующийся уголь.

Затем рабочая группа вылетела на Эльгинское месторождение. Здесь запасы угля оцениваются в 2,1 млрд тонн, из них 1,9 млрд – коксующийся. В 2018 году план по добыче составляет 5,2 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн составит продукция обогатительной фабрики.

Эльгинское месторождение является, по мнению всех экспертов, уникальным общемировым запасом угля. Открытая добыча имеет минимальную себестоимость, и, в отличие от шахтного способа, имеет низкие технологические риски.

Заключительным пунктом поездки стало посещение нефтеперекачивающей станции №19 ООО «Транснефть-Восток». В ходе ознакомительной экскурсии генеральный директор «Транснефть-Восток» Александр Пузиков рассказал о производственной инфраструктуре объекта, системе транспортировки нефти, продемонстрировал оборудование, которым оснащена нефтеперекачивающая станция. Александр Пузиков и Айсен Николаев обсудили  перспективные направления социально-экономического сотрудничества, обозначили основные принципы, на которых они будут основываться в дальнейшем.

 

Программа по переселению из аварийного жилья

Одним из главных пунктов рабочей командировки Айсена Николаева в Нерюнгринский район стало посещение проблемных объектов по программе переселения из аварийного жилья. 18 июня врио Главы Якутии лично ознакомился с ситуацией на местах и озвучил ряд решений.

В поселке Серебряный Бор Айсен Николаев встретился с руководством строительной компании «Созвездие», не сдавшей в срок 5 объектов. «Дома должны были быть сданы 1 сентября прошлого года, – сказал врио Главы. – Вы попросили время, чтобы привести их в нормальное состояние. Сейчас середина июня – объекты стоят, люди живут в аварийных домах. То, что вы судитесь со своими подрядчиками, ни население, ни главу поселка, ни меня не интересует. Сегодня ситуация предельно простая – или вы отдаете дома в муниципальную собственность, или в отношении вас принимаются меры – вплоть до судебной скамьи».

Всего по программе переселения в поселке построено 20 многоквартирных домов, новое жилье получили около 3 000 человек. Степень готовности пяти недостроенных объектов – от 72 до 80%.

Прокурор города Нерюнгри Владислав Денисюк доложил главе региона, что ситуация находится под пристальным вниманием прокуратуры: “Мы уже настроены принимать максимально жесткие меры».

Также в поселке Серебряный Бор Айсен Николаев внепланово ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ на новостройке, недавно пострадавшей от пожара. Напомним, в результате возгорания в доме, построенном по программе переселения граждан из аварийного жилья, была повреждена кровля.  Врио Главы поручил заместителю председателя правительства Игорю Никифорову проследить, чтобы все необходимые для устранения последствий действия были проведены в срок. «Жильцы должны  заселиться до 1 сентября. Никаких претензий у них не должно быть», – подытожил Айсен Николаев.

 

Реконструкция аэропорта

Рабочая программа включала также обсуждение реконструкции аэропорта «Нерюнгри». За все время эксплуатации там не проводилось капитального ремонта элементов летнего поля, перрона для стоянки воздушных судов, светосигнальной системы. Высокий уровень износа сказывается на обеспечении полетов.

Айсен Николаев отметил, что вопрос реконструкции аэропортов взят руководством страны на особый контроль. Так, в конце прошлого года председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития предусмотреть в федеральном бюджете на период 2019-2021 годов средства на реконструкцию 40 дальневосточных аэропортов. В эту программу включен и аэропорт Нерюнгри.

По информации заместителя директора филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» Леонида Жарникова, все необходимые документы подготовлены и в самое ближайшее время будут внесены на госэкпертизу. По проекту в план реконструкции включены взлетно-посадочная полоса, два перрона, здание аэровокзала, склад ГСМ и другие объекты.

Нерюнгри – южная столица Якутии

«Город Нерюнгри должен стать южной столицей Якутии. Все для этого у вас есть, – сказал руководитель Якутии, выступая 18 июня на совещании по вопросам социально-экономического развития Нерюнгринского района. – По мощности социальной, жилищно-коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктур Нерюнгри уже в ближайшее время может встать вровень с Якутском. Считаю, что город должен стать, в том числе, центром человеческого капитала, развития профессиональных компетенций».

По мнению Айсена Николаева, главной проблемой для местных и республиканских властей остается отток населения из района. «Стоит задача не только сберечь человеческий капитал, который у нас есть сегодня, но и увеличить его, – сказал врио Главы. – Для этого нужно поднимать здесь качество жизни. Мы должны не ограничиваться созданием новых рабочих мест за счет привлечения промышленных компаний. Надо улучшать качество городской среды, образования, здравоохранения, культуры. В этом плане в Нерюнгри все-таки наблюдаетсяи отставание. Но я думаю, если все поставят перед собой правильные цели, это отставание получится быстро наверстать».

Также Айсен Николаев отметил, что вектором развития Нерюнгринского района является промышленность. «Это прежде всего связано с ТОСЭР «Южная Якутия» и с проектом мирового масштаба – освоением Эльгинского угольного месторождения. Республика, конечно, будет делать все возможное для того, чтобы такие проекты развивались более динамично».

Вместе с тем руководитель республики высоко оценил перспективы для  малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринском районе. «Развитие промышленности приводит к развитию бизнеса, – сказал он. – Мы видим, что в этом районе малое и среднее предпринимательство начинает крепко становиться на ноги, оживает. Уверен, что предприниматели будут задействованы не только в развитии крупных проектов, но и в создании качественной городской среды».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и ПравительстваРеспублики Саха (Якутия)
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