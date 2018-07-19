Автобусный маршрут №35 вернут к прежней схеме движения

С понедельника, 23 июля, автобусный маршрут №35 вернется к прежней схеме движения, заявление об этом по просьбе News.Ykt.Ru сделали в отделе организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации Якутска.

«С 23 июля маршрут №35 будет курсировать по старой схеме — от улицы Кулаковского автобус будет сворачивать на Чернышевского», — подтвердили в администрации, пообещав ознакомить с дополнительной информацией в пятницу.

Об изменении маршрута автобуса сообщили пользователи соцсетей. По их утверждениям, 35-й маршрут вернулся к старой схеме движения на неделю раньше установленного срока, в понедельник, 16 июля.

«Это самоуправство со стороны водителей, сейчас выясняем, кто ездил, будем наказывать», — добавил собеседник редакции.

Схему движения маршрута №35 изменили с 3 июля «по многочисленным обращениям жителей». Автобус двигался по улице Кулаковского, сворачивал на Ярославского, Кирова и район Старого города; с 23 июля эти участки будут исключены.