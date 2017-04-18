Антипасха и Радоница 2017: история, традиции, даты, что нельзя делать

Православный мир продолжает праздновать главный праздник – Светлую пасху Христову. Самая радостная – первая неделя после Пасхи, которая называется Сплошная светлая пасхальная седмица.

В 2017 году Сплошная светлая пасхальная седмица идет с 17 по 23 апреля.

Когда наступает весенний мясоед

Весенний мясоед – это период в весенне-летнее время между и Великим и Петровом постом. С наступлением Пасхи, как известно, пост прекращается, и верующим не только разрешено, но даже предписано питаться полноценно и разнообразно, чтобы восстановить силы. В этот период разрешается употребление мяса, а по средам и пятницам (которые остаются постными днями) – разрешена рыба.

Церковь рекомендует в это время включать в рацион больше пищи, содержащей полноценный белок: молочные продукты, яйца, белое куриное мясо, по возможности уменьшив количество жирного, сдобного и сладкого и не забывая про витамины. Также церковь решительно выступает против обжорства и чревоугодия в это время.

Антипасха и Красная горка

Эти два праздника справляются практически одновременно – на исходе Сплошной светлой пасхальной седмицы. Православная Антипасха – это последний день Светлой седмицы, а Красная горка – это народно-православный праздник, с которого начинается время свадеб. По православному обычаю венчание под запретом, начиная с Масленицы, и до окончания Сплошной светлой пасхальной седмицы.

В 2017 году Антипасха и Красная горка приходятся на воскресенье, 23 апреля. А во вторник, 25 апреля – Родительский день, или Радоница, которая является «узаконенным» Днем поминовения усопших. Радоницу всегда отмечают во вторник второй недели после Пасхи.

Что такое Антипасха

Антипасха, или неделя обновления, это праздник, который приходит на место Пасхи. Название «Антипасха» не означает противопоставление Пасхе – это как бы новое обращение к светлому празднику, во время которого обновляется память о воскресении Христа. Антипасха всегда отмечается на восьмой день после Светлого Христова воскресения.

В честь какого события празднуется Антипасха

Этот праздник еще называется Фомино воскресенье (а следом наступает Радоницкая, или Фомина неделя), поскольку в это время вспоминают об апостоле Фоме, которого называют Фома-неверующий, или Фома-неверный. Согласно Евангелию, Фома, который опоздал к первому появлению воскресшего Христа перед апостолами, отказывался поверить в чудо Воскресения. «Неверующий» апостол хотел до всего докопаться сам и лично прикоснуться к ранам Христа. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю», – говорил Фома.

И Спаситель исполнил желание своего ученика. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои; подай руку твою и вложи в ребра мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие», – говорится об этом в Евангелии.

После этого Фома не только уверовал, но и стал нести христову проповедь на всей земле – он проповедовал в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, там он и принял мученическую смерть по разным источникам либо в 68 году, либо в 72 году нашей эры. Его мощи находились в Индии до IV века.

Фомина неделя и Радоница – 2017

Вся неделя, следующая за Антипасхой, называется Фомина неделя, или Радоницкая неделя. На Фоминой неделе во вторник, то есть на девятый день после Пасхи, православная церковь отмечает Радоницу — первый после Пасхи день особого поминовения усопших. В 2017 году Радоница приходится на 25 апреля.

Откуда взялось название «Радоница»

Название содержит слова «род» и «радость»: то есть, христианам, грустя об умерших близких, следует радоваться их рождению для вечной жизни. В праздник Радоницы верующие разделяют с усопшими близкими радость Светлой пасхи – Воскресения Христова.

Что следует делать на Радоницу